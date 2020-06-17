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Строительство

Мостостроительство в разгаре: переправа через Бык будет готова к концу года

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200617/30610786/mostostroitelstvo-v-razgare-pereprava-cherez-byk-budet-gotova-k-kontsu-goda.html

На первом этапе проект предусматривает введение в строй двух путепроводов, затем будут снесены старые и возведены еще две конструкции.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Ряд трудностей, возникших во время работ на стратегически важном транспортном мосту через реку Бык до сих пор остаются нерешенным.

Туман, мост, архивное фото
© CC0 / Pixabay / Gellinger
Открыто автомобильное движение по мосту через реку Бык

Об этом заявил представитель компании-подрядчика, ведущего строительство, в беседе с министром экономики и инфраструктуры Сергеем Райляном.

В диалоге с ним собеседник отметил трудности, связанные с необходимостью вырубки 649 деревьев и затянувшимся процессом изготовления мостовых балок. Проблему с нехваткой грунта для земляных работ удалось решить после недавнего утверждения поправок в законодательство относительно притрассовых резервов.

По сообщению министерства, строительные работы начались в 2017 году. На первом этапе проект предусматривает строительство двух мостов через реку Бык, второй этап - перенаправление движения на новые виадуки, снос старых и возведение еще двух новых путепроводов. Также планируется обустроить пересечение трассы М-1 с подъездной дорогой к промышленной зоне "Прункул".

"Этот проект является стратегическим для инфраструктуры Республики Молдова, потому что он обеспечивает связь с нашими соседями, Румынией и Украиной. Мы полагаемся на профессионализм и ответственность предпринимателя, важно, чтобы работы проводились в установленные сроки и были качественными", - отметил Райлян в ходе беседы.

Моста через Бык будет иметь четыре пролета общей длиной 80 метров, а через железную дорогу - три пролета длиной 60 метров. По словам подрядчика, работы начались с переноса сетей, расположенных в районе строительной площадки - акведука, канализации, газопровода, линий электропередач и телекоммуникаций.

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Работы выполняются компанией "Badprim", а стоимость первого этапа составляет 55 миллионов 854 тысячи леев. Строительство должно завершиться в декабре 2020 года.

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