Кику о шансах подписания нового соглашения с МВФ: есть нюансы

По словам премьера, дискуссии с МВФ уже начались – страна проходит через первый оценочный этап, чтобы посмотреть по каким направлениям должны пройти реформы.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Глава правительства Молдовы Ион Кику в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал, что власти надеются заключить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в начале осени.

"Рассчитываем, что в сентябре сможем подписать новый меморандум на солидную и серьезную программу на последующий период, но есть аспекты, связанные с политикой. При отсутствии правительства МВФ не будет вести переговоры, а не то, что подписывать", - сказал Кику.

Впрочем, пояснил премьер, если кабмину выразят вотум недоверия, то у него будут весьма ограниченные полномочия, чтобы обсуждать с Фондом последующие внутренние преобразования.

"Мы предлагаем серьезную программу реформ. Поэтому зависит и от политической ситуации в стране", - сказал Кику.

По его словам, дискуссии с МВФ уже начались – страна проходит через первый оценочный этап, чтобы посмотреть по каким направлениям должны пройти изменения.

Ранее глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу отметил, что будущее соглашение с МВФ будет рассматриваться в новом контексте с учетом пандемии COVID-19, потому что во всем мире существует другая экономическая реальность.

"Тем не менее, программы с МВФ не направлены на краткосрочные изменения, а способствуют созданию устойчивой макроэкономической основы, которая направлена на восстановление экономики и укрепление долгосрочного благосостояния", - отметил глава НБМ.

По его словам, в рамках предыдущей программы, которая завершилась в марте этого года, эксперты МВФ положительно оценили прогресс реформирования банковского сектора и отметили важность продолжения усилий по мониторингу банковской деятельности согласно новому механизму банковского надзора, совершенствования механизма предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также борьбы с ними, равно как и дальнейших усилий по смягчению рисков, связанных с небанковским финансовым сектором.

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

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