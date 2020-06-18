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Пшеничное поле

Со второй попытки Кабмин инициирует переговоры с Японией о займе

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200618/30609804/so-vtoroy-popytki-kabmin-initsiiruet-peregovory-s-yaponiey-o-zayme.html

Кредит на сумму в 18 миллионов долларов предусмотрен для развития молдавского сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Министерству сельского хозяйства пришлось пересмотреть проект решения о старте переговоров с Японией, в связи с решением Конституционного суда. Предыдущее решение кабмину пришлось признать недействительным. Заседание правительства состоялось в среду. 

Министр сельского хозяйства и регионального развития.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр: Япония выделит Молдове 18 миллионов долларов на сельское хозяйство

"Это не дежавю. Подобный проект действительно был утвержден ранее правительством, однако нам пришлось пересмотреть его в соответствии с решением Конституционного суда", - заявил докладчик, министр сельского хозяйства Ион Пержу.

Тем не менее, по словам Пержу, цели проекта остались прежние: старт переговоров о выделении Молдове кредита на сумму в 18,6 миллиона долларов. Средства предусмотрены для развития сельского хозяйства, а срок погашения займа — 12 лет.

Процедура переговоров по этому вопросу началась еще в 2019 году. Однако в связи пандемией стороны не успели подписать договор. Но в Японии пошли навстречу молдавскому Минсельхозу и согласились выделить деньги из бюджета, предусмотренного на 2020 год.

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