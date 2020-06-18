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Минэкономики: около трети пассажиров не носят маски в транспорте

© CC0 / Pixabay / Athena24
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200618/30615715/minekonomiki-okolo-treti-passazhirov-ne-nosyat-maski-v-transporte.html

В Министерстве экономики рассказали, как эпидемия COVID-19 сказалась на сегменте автомобильных пассажирских перевозок.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В ходе проверок, проведенных Национальным агентством автомобильного транспорта (НААТ), выяснилось, что только 70 процентов пассажиров выполняют правила по обязательному ношению защитной маски. Об этом заявил на брифинге госсекретарь Министерства экономики и ифраструктуры Юлиан Постикэ.

Грузы
© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб транспортному сектору экономики

По словам Постикэ, после отмены режима чрезвычайного положения свою деятельность возобновили большинство автовокзалов и автостанций в Молдове. В соответствии с распоряжениями властей, автомобильные перевозчики и администрация автовокзалов обязаны обеспечить меры безопасности по борьбе с распространением COVID-19 - дезинфекцию помещений и салонов автобусов, посадку пассажиров только в пределах числа установленных мест.

Вместе с тем, в период действия чрезвычайного положения были зафиксированы многочисленные нарушения в сфере пассажирского автотранспорта, в том числе организация рейсов с посадкой пассажиров вне установленных мест, автовокзалов и автостанций.

"К сожалению, приостановка деятельности пассажирского автотранспорта на время чрезвычайного положения привела к интенсификации незаконных перевозок. По нашим данным, до 80 процентов произведенных в этот период перевозок было осуществлено незаконно".

По словам чиновника, по фактам нарушений было составлено более 60 протоколов, а сумма штрафов составила около 157 тысяч леев.

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Теги:
автотранспорт


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