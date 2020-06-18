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Абрикосы.

Молдавские аграрии и hi-tech: овощи и фрукты можно выгодно продавать онлайн

© CC0 / Pixabay / RitaE
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200618/30618279/agrarii-i-hi-tech-ovoschi-i-frukty-mozhno-vygodno-prodavat-onlayn.html

Пандемия продиктовала многим покупателям сельхозпродукции свои условия: сейчас немногие отчаиваются идти на рынок за сезонными фруктами и овощами, чтобы обезопасить себя люди заказывают эти лакомства онлайн.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Клубника и черешня, ароматные молдавские абрикосы, грунтовые помидоры и огурцы, выращенные на нашей земле, и многую другую продукцию можно купить в Молдове онлайн с доставкой на дом. 

Многие граждане страны выбирают именно такой способ, когда страна находится на пике пандемии коронавируса нового типа. Пусть это и стоит дороже, однако исключается фактор риска при походах на рынки и в специализированные магазины по продаже сельскохозяйственной продукции.
Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Для более эффективной реализации своей продукции напрямую от производителя покупателю молдавским аграриям следует в полной мере овладеть современными информационными технологиями. В частности, постараться сформировать из случайных покупателей собственную базу в соцсетях, привлекая их к подписке на группы в различных мессенджерах. 

Сделать это довольно просто: привлечение к подписке на группы продажи сезонных овощей и фруктов необходимо поставить на поток: клиенты должны подписываться на группы, а их администраторы следить за тем, чтобы информировать их онлайн о свежайшей продукции. 

Так называемый в народе "колокольчик" (уведомления в группе в соцсети) станет для отечественных производителей плодоовощной продукции занчительным подспорьем. Ведь редкий покупатель откажется от только что сорванных с грядки хрустящих огурчиков и наливных помидорчиков, редкий любитель поесть "пройдет мимо" черешни, клубники и вишни молдавского производства, мало кто не оценит аромат абрикосов, сочность которых поражает. 

Работать по-старинке в XXI  веке для молдавских аграриев - последнее дело. Эффективность небольшая, более того - в интернете есть фиксированные цены, и потенциальные покупатели торговаться не будут, у них просто не появится такой возможности. 

Сегодня, когда коронавирус нового типа атакует, можно сделать из вынужденного простоя прибыль. Главное, и об этом следует помнить сельхозпроизводителям из республики, - подстраиваться под веяние времени, доставляя удовольствие покупателям, получая гарантированную прибыль.

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Теги:
Молдова, граждане, удобство, условия, продажа, фрукты, овощи


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