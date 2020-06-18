Утраченное чувство концепции — станет ли Молдова транспортным хабом Европы

Колумнист Sputnik размышляет о том, может ли модернизация дорожной сети озолотить нашу страну и насколько реальна эта перспектива.

Есть в жизни вещи, очевидные сами по себе, в отношении которых в обществе существует полное согласие. Никто не станет спорить с утверждением, что Волга впадает в Каспийское море, или что последний сезон "Игры престолов" — отстой, или что дети — наше будущее. Или с тем, что в Молдове очень, очень плохие дороги. С этим у нас тоже согласны абсолютно все.

Однако и тут есть свои нюансы. Что значит — "плохие дороги"? Ответ зависит от оптики, через которую смотрят на проблему.

Выбор угла зрения

Для автолюбителя, который на праздники отправляется в родное село, — это вопрос, выдержит ли подвеска и не придется ли куковать на трассе, на ночь глядя. Для водителя-дальнобойщика "плохие дороги" — это потеря времени, угроза сорвать график, а то и ущерб для скоропортящегося груза. Для экономиста на ответственном посту "плохие дороги" — это дыра в потенциальном транспортном коридоре и трудности с привлечением инвестиций.

И когда мы говорим о дорогах как о жизненно важных для экономики Молдовы транспортных артериях, то иногда кажется, что в кабинетах, за дверьми с табличками, "оптику" в последнее десятилетие выбирают не вполне подходящую.

За подробностями трудно просматривается суть, вопрос о месте Молдовы в переплетении трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих запад с востоком, юг — с севером, а Европу — с Азией.

Никто не спорит, что реабилитация местных путей сообщения и латание национальных трасс — это важное дело. Но иногда кажется, что горизонт действующих в нашей стране дорожных стратегий ограничен границами Молдовы, и не дальше.

Как будто об околицы Леушен и Атак бьются волны мирового океана, а фуры "TIR" появляются в Молдове ниоткуда и исчезают в никуда.

Место Молдовы на дорожной карте Европы

Последним запомнившимся документом, который со всех сторон "тянет" на звание стратегического, была "Концепция формирования и развития национальной сети международных транспортных коридоров", принятая постановлением правительства в далеком 2002 году.

В этом объемистом документе впервые, пожалуй, в истории современной Молдовы была сформулирована амбициозная задача — "привлечь на национальные транспортные коммуникации международные транспортные потоки".

Начинался текст, как и положено уважающей себя стратегии, с перечисления магистралей континентального масштаба — общеевропейских транспортных коридоров и зон, проходящих через Республику Молдова.

Фактически, тогда впервые в одном документе были собраны ориентиры, позволяющие определить место нашей страны на транспортной карте мира. Было сказано, что через территорию Молдовы проходят VII и IX общеевропейские транспортные коридоры. Седьмой проходит по Дунаю и связывает Западную Европу с Восточной, а Северное море — с Черным (после того как в морской порт Джурдулешты прибыл первый сухогруз, Молдова стала реальным претендентом на участие в этом бизнесе).

Девятый коридор начинается в Хельсинки, проходит до Санкт-Петербурга, где разветвляется и вновь соединяется на Украине, чтобы через Молдову направиться на юго-восток Европы и завершиться в греческом порту Александруполис на Эгейском море.

Концепции скоро исполнится два десятилетия. Однако до сих пор нет полной ясности, способна ли Молдова претендовать на роль эффективного участка хотя бы одного общеевропейского коридора.

И упомянутый выше автолюбитель (который все-таки лишился подвески в незнакомой яме, возникшей после вчерашнего дождя), и дальнобойщик (решивший, что не стоит срезать путь через Молдову по этим дорогам, а лучше сразу в объезд, быстрее выйдет), наверное, скажут — нет, не способна. Возможно, в молдавских ведомствах имеются другие мнения, но на то они и ведомства, чтобы смотреть в настоящее с оптимизмом.

ТРАСЕКА: как попасть из Европы — в Азию

Восемнадцатилетней давности концепция описывала еще одно перспективное стратегическое направление — мультимодальный коридор Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА). Этот маршрут связывает Черное и Каспийское моря с главными общеевропейскими коридорами, включая молдавские участки коридора IX, выходящие к Одессе.

В концепции говорилось, что в перспективе трассу коридора ТРАСЕКА можно продолжить от Одессы до Джурджулешт в устье Дуная.

TРACEКА — программа под эгидой Евросоюза, с участием 14 государств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В этой программе Молдова активно задействована, судя по регулярным визитам молдавских представителей на конференции и заседания.

Однако слово "дороги" звучит в отчетах о визитах молдавских чиновников реже, чем хотелось бы. Например, на юбилейной конференции в декабре 2019 года представители Молдовы обсуждали, в основном, "совместные усилия по развитию взаимовыгодных отношений". Слово "дорога" прозвучало только на встрече с украинской стороной, в отношении реконструкции участка железной дороги Басарабяска-Березино.

Подробности — это замечательно. Но хотелось бы понять в целом — удалось нам пробить торговый путь из Европы в Азию через Молдову, или все же пока нет? И что там с водным участком Одесса-Джурджулешты, совсем все плохо, или пока остается надежда?

Мечтать не вредно

Стратегическое мышление — это прекрасно. Вот так посмотришь на Молдову, через призму концепции 2002 года, и открывается взору не просто карта дорог, а настоящая "дорожная карта".

Воображение рисует магистрали, поблескивающие красивым черным покрытием, что соединили входы и выходы общеевропейских транспортных коридоров на границах Молдовы. Непрерывным потоком несутся по ним большегрузные фуры. А недалеко, на юге, танкеры и сухогрузы стоят в очереди на рейде морского порта Джурджулешты, откуда по железной дороге эшелоны днем и ночью идут к мощным перевалочным терминалам.

Инвесторы со всего мира стоят в очереди у сияющего стеклом и никелем небоскреба Министерства автодорог. (Потому что для такого гигантского бизнеса нам, несомненно, потребуется отдельное министерство), а ему - подходящая штаб-квартира. Интерес понятен, ведь надежность инвестиций прочно защищена законами, а матерые молдавские дипломаты бьются насмерть на международных транспортных саммитах, выгрызая для Молдовы все новые богатые контракты.

Впрочем, очередь инвесторов невелика — потому что развитие молдавского хаба привело к переводу всего документооборота страны на цифровые рельсы. Недаром айтишники по всей Восточной Европе люто завидуют коллегам, удачно эмигрировавшим в Молдову. Невероятные бонусы и бешеные налоговые льготы для IT-индустрии давно вывели эту маленькую страну в лидеры среди поставщиков программного обеспечения.

И уже впору цитировать классика, перефразируя на ходу — "Шоссе Молдову здесь и тут, Соединив, пересекут. Мосты чугунные чрез воды Шагнут широкою дугой, Раздвинем горы, под водой Пророем дерзостные…"

Однако первая же глубокая, стратегических масштабов, яма мгновенно отрезвит лязгнувшего зубами мечтателя.

Утраченное чувство концепции

Было бы неправильным сказать, что в Молдове не ремонтируются дороги. Они ремонтируются, даже в тяжелой ситуации, когда в стране свирепствует коронавирус, а Конституционный суд намертво блокирует российский кредит — от которого зависела программа реабилитации дорог Молдовы.

На днях в Министерстве экономики и инфраструктуры состоялась презентация программы "Дороги-2020", в рамках которой запланировано восстановление 906 километров дорог. На ее реализацию в госбюджете на этот год выделен 1 миллиард 375 миллионов леев.

Точно так же, было бы неверным сказать, что в министерствах и ведомствах, имеющих отношение к транспорту, не хватает планов и документов.

Документов как раз предостаточно, и диаграмм полно, и графиков, и таблиц с цифрами. Но все это как-то не собирается в единую, цельную, концептуальную картину.

Чего не хватает — так это ощущения, что дело модернизации дорожной сети Молдовы охвачено неким стратегическим, трансконтинентальным видением. Так, чтобы не от Леушен до Атак — а от Хельсинки до Александруполиса. Из варяг — в греки.

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