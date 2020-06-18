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Курс валют.

Лей слабеет: курс валют в Молдове на пятницу и выходные дни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200618/30624318/ley-slabeet-kurs-valyut-v-moldove-na-pyatnitsu-i-vykhodnye-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 19 июня, и выходные дни. 

Два основных игрока укрепят свои позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро вырастет за сутки сразу на 4 бана и разместится на отметке в 19,43 лея. Доллар окажется в небольшом плюсе на 1 бан и будет торговаться по 17,26 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

Слитки золота, архивное фото.
© CC0 / Pixabay
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В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на 40 банов, а евро - на 67 банов.

В апреле обе валюты сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 19 июня и в выходные дни в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,248 лея, румынский лей не сдаст позиции и останется на отметке в 4,01 в пересчете на нацвалюту. Ту же тенденцию покажет украинская гривна, ее курс сохранится на уровне в 0,64 лея.

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Теги:
обмен, евро, доллар, лей


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