16:17 20 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Малина.

Ароматное богатство Молдовы: эта ягода - доходная статья экспорта

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
126 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200620/30643029/aromatnoe-bogatstvo-moldovy-eta-yagoda-preimuschestvenno-poydet-na-eksport.html

Молдавская малина пользуется повышенным спросом за рубежом, в частности в Российской Федерации, - об этом можно судить по запросам на ее поставки.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Сельскохозяйственная продукция из Молдовы традиционно пользуется спросом у тех, кто ее однажды попробовал. Во-первых, потребители знают о качестве молдавских фруктов и ягод, а во-вторых - они выигрывают по экологичности по сравнению с западными "аналогами". 

Первые партии малины, собранные молдавскими аграриями в северных регионах страны, готовят к отправке на экспорт в Россию и Польшу. На внешнем рынке молдавская ягода стоит немногим меньше трех долларов за килограмм.

Урожай клубники
© Sputnik / Николай Хижняк
Дорогие деликатесы: будет ли дешеветь клубника в этом году
В нынешнем сезоне цена молдавской малины, идущей на экспорт практически на 30 процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это можно объяснить неурожаем этой сельскохозяйственной культуры в широтах, находящихся на полторы тысячи километров севернее Молдовы. 

Засушливая весна не повлияла на урожай этой ягоды в республике, его спасли проливные дожди, которые идут на территории страны в июне.

Большая часть молдавской малины идет на экспорт (порядка одной тысячи тонн). На внутреннем рынке, в связи с небольшими оставшимися объемами, ягода подорожает - она будет стоить около 55 леев за килограмм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Не сладко, так хоть кисло - эта ягода может спасти аграриев Молдовы
Теги:
экспорт, продажа, "Золотая малина", ягоды, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие кадры недели. 13 - 19 июня
“Беспочвенные и голословные”: Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине.
Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться