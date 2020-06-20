Ароматное богатство Молдовы: эта ягода - доходная статья экспорта

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Сельскохозяйственная продукция из Молдовы традиционно пользуется спросом у тех, кто ее однажды попробовал. Во-первых, потребители знают о качестве молдавских фруктов и ягод, а во-вторых - они выигрывают по экологичности по сравнению с западными "аналогами".
Первые партии малины, собранные молдавскими аграриями в северных регионах страны, готовят к отправке на экспорт в Россию и Польшу. На внешнем рынке молдавская ягода стоит немногим меньше трех долларов за килограмм.
Засушливая весна не повлияла на урожай этой ягоды в республике, его спасли проливные дожди, которые идут на территории страны в июне.
Большая часть молдавской малины идет на экспорт (порядка одной тысячи тонн). На внутреннем рынке, в связи с небольшими оставшимися объемами, ягода подорожает - она будет стоить около 55 леев за килограмм.
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