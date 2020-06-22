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Лей: "тактический отход для перегруппировки сил" - курс валют на вторник

© Sputnik / Евгений Паскарь
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200622/30667363/ley-trepeschet-tochnyy-kurs-valyut-v-moldove-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 23 июня. 

Два основных игрока укрепят свои позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро вырастет за сутки на 5 банов и разместится на отметке в 19,41 лея. Ровно столько же добавит доллар, который будет торговаться по 17,31 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

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В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на 40 банов, а евро - на 67 банов.

В апреле обе валюты сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 23 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,249 лея, румынский лей выиграет два бана, установившись на отметке в 4,01 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна сохранится на уровне в 0,64 лея.

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Теги:
обмен, евро, доллары, леи


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