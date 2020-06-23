Всемирный банк может профинансировать проекты в области ирригации в Молдове

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Всемирный банк может профинансировать новый проект в области интегрированного управления водными ресурсами в нашей стране. Переговоры с представителями международной финансовой организации провел в режиме онлайн министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

В ходе встречи были определены приоритетные направления финансирования. Пержу заявил, что приоритетом в этой области для правительства является разработка программного документа, в котором будет изложено национальное видение развития ирригационных систем и повышения устойчивости агропромышленных предприятий к изменениям климата.

Еще одно важное направление - строительство в регионах Молдовы систем водоснабжения и канализации, подключение образовательных учреждений и учреждений в области здравоохранения к инфраструктуре.

Министр отметил, что концепция проекта в области комплексного управления водными ресурсами обсуждалась в Совете по внешней помощи и будет передана на рассмотрение в Министерство финансов и Всемирный банк.

По данным Государственной канцелярии, из общего числа водонасосных станций в системах орошения Молдовы функционируют только 24 процента. В полуразрушенном или полностью разрушенном состоянии пребывают 46 процентов станций, а состояние еще 30 процентов оценено как неудовлетворительное и непригодное к немедленному использованию.

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