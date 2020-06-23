Экономическое развитие Молдовы за 30 лет суверенитета: мнение эксперта

Сегодня Республика Молдова отмечает 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете. О том, как эволюционировала экономика страны за последние три десятилетия, рассказал эксперт Виорел Гырбу.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. За 30 лет суверенитета Молдова не достигла сколь-либо впечатляющих успехов в экономическом развитии – такого мнения придерживается эксперт по экономике Виорел Гырбу.

В 1990 году 30% населения было задействовано в сельском хозяйстве, и сейчас этот показатель остался на том же уровне. По словам Гырбу, это свидетельствует о том, что в экономике страны не произошло качественных изменений.

© Sputnik / Miroslav Rotari Виорел Гырбу.

Самая важная отрасль – торговля

На данный момент основной экономической отраслью молдавской экономики остается торговля. По мнению эксперта, этот факт подтверждает несостоятельность отечественной бизнес-модели.

Не лучше обстоят дела и с экспортом – его структура существенно не изменилась. Сегодня страна продает за границу примерно те же товары, что и в советское время.

"По сравнению с периодом 1989-1990 годов мы смогли увеличить объем ВВП в денежном выражении, но не сумели развить новые отрасли в производстве и расширить товарную линейку для экспорта", – пояснил Гырбу.

Более того, Молдова не сумела сохранить такие отрасли, как производство электронных и электробытовых товаров, а также потеряла авиационную промышленность.

После 1990 года эти сферы перестали быть составляющими национальной экономики.

В поисках лучшей жизни люди уезжают за границу

После развала СССР и объявления независимости Молдова испытала настоящий экономический шок. Ситуацию усугубил вооруженный конфликт на Днестре – в результате отделения Приднестровья молдавская экономика потеряла промышленный потенциал, сосредоточенный на левом берегу.

"Для того чтобы вернуться к уровню ВВП на душу населения 1990 года, понадобилось примерно 15 лет. Деградация некоторых традиционных отраслей производства, значительный рост безработицы и резкое падения уровня доходов на протяжении 90-х годов привели к тому, что люди начали массово уезжать за границу", – отметил эксперт.

По словам Гырбу, стремление населения к эмиграции не ослабевает до сих пор, особенно среди молодежи.

Это связано с тем, что в стране так и не удалось создать условия для формирования среднего класса и достойного уровня жизни для большинства граждан.

Сельское хозяйство: производим меньше

Эксперт рассказал, что лишь к концу 2018 года Молдова смогла восстановить те объемы производства фруктов, ягод и орехов, которые существовали на момент развала СССР. По сравнению с 2012 годом, в 2018 общее производство этих видов сельскохозяйственной продукции увеличилось в 2,3 раза.

Что касается овощеводства и производства яиц, то здесь ситуация намного хуже: страна так и не восстановила объемы 30-летней давности. В 2018 году производство яиц увеличилось на 11% по сравнению с 2012 годом, а овощей – на 22%.

Гырбу добавил, что одним из тревожных факторов для экономики Молдовы является рост цен на продукты питания.

"Мы являемся страной с высоким потенциалом развития аграрного сектора. При этом сельскохозяйственная продукция постоянно дорожает, что, в свою очередь, приводит к росту инфляции. Это не нормально", – подчеркнул эксперт.

Экспортируем людей и импортируем товары

По словам Гырбу, после 1990 года руководство страны так и не смогло найти ключ к экономическому развитию республики.

"Наша экономика – это экономика потребления. Лучший образ для описания нашей экономической модели – это этикетки и упаковки всех импортируемых Молдовой товаров. Мы не столько производим, сколько потребляем – в основном то, что импортировали из-за границы", – рассказал специалист.

Гырбу считает, что развитие молдавской экономики зависит от воли и мудрости руководства страны, которое должно выступить с ясным и всеобъемлющим планом действий в этом отношении.

"Необходимо сформировать команду специалистов и экспертов из разных отраслей экономики и с их помощью провести серьезные реформы, а также проследить за строгим соблюдением всех указаний и решений на местах. Тогда у нас есть шанс", – заключил эксперт.

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