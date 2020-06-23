Крутой поворот от евро и "скромность" доллара: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 24 июня.

Молдавский "лев" будет отступать.

Евро за сутки подорожает сразу на 19 банов и установится на отметке в 19,6094 лея.

Доллар окажется куда скромнее - "зеленый" в среду окажется в плюсе на пять банов и будет торговаться по 17,3635 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

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Что касается остальных валют, то 24 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2524 лея, румынский лей укрепится до 4,0487 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна - до 0,6528 лея.

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