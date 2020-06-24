В Приднестровье появился новый инвестор: что будет производить компания

ТИРАСПОЛЬ, 24 июня – Sputnik. В Приднестровье подписали договор о реализации нового инвестиционного проекта. На территории региона теперь одна болгарская компания будет производить стальные конструкции, металлические изделия, автоприцепы, а также изделия из пластика и дерева.

"Согласно условиям договора, сумма инвестиций составит порядка 2 млн евро. Государство в свою очередь предоставляет налоговые преференции и правовые гарантии. Все в рамках законодательства в сфере поддержки инвестиций", - сообщили в правительственной пресс-службе.

По словам главы исполнительной власти региона Александра Мартынова, было сделано многое для формирования и поддержания благоприятного инвестклимата в Приднестровье.

"Мы приняли закон, который содержит в себе целый ряд гарантий. Хочу подчеркнуть, что со стороны правительства будет сделано все для того, чтобы все эти гарантии обеспечить", - отметил он.

На данном этапе в Бендерах, где базируется новое производство, оборудуются цеха. В регион уже поступило технологическое оборудование. В процессе занято около 20 человек, в течение четырех лет эта цифра может увеличиться в десять раз - до 200 штатных единиц.

Основное производство ориентировано на выпуск металлических конструкций, субпроект – изготовление деревянных комплектующих для мебели.

Это уже шестая иностранная компания, приступившая к работе после внедрения новой инвестиционной политики в регионе. В работе находятся еще три проекта, которые в скором времени выльются в новые соглашения.

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