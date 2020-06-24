Контракт на поставку энергии с Молдавской ГРЭС продлен до марта 2021-го

Компания Energocom 22 июня приняла участие в организованном Premier Energy тендере на закупку электроэнергии и выиграла его.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Контракт на поставку электроэнергии, заключенный с Молдавской ГРЭС, срок действия которого истекает 30 июня, продлен до 31 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Energocom, которое уполномочено заниматься закупкой электроэнергии в Молдове.

"АО Energocom продлило контракт на поставку электроэнергии, заключенный с ЗАО "Молдавская ГРЭС". Соглашение предполагает покрытие необходимого количества электроэнергии по цене примерно на 2,5% ниже, чем на данный момент. Новые положения договора вступают в силу с 1 июля и действительны до 31 марта 2021 года", - отмечено в пресс-релизе компании.

Energocom принял 22 июня участие в тендере на закупку электроэнергии.

"Таким образом, Energocom заключает контракты на поставку электроэнергии в течение указанного периода для полного покрытия потребностей регулируемых поставщиков, операторов распределительных систем и операторов систем передачи, которые впоследствии будут представлены на утверждение в Национальное агентство по регулированию в энергетике", - сказано в сообщении.

© Photo : Energocom Пресс-релиз компании Energocom.

Компания Premier Energy, которая и проводила этот тендер, сообщила, что в нем приняли участие три поставщика: Energocom, ДТЭК "Павлоградуголь" и "ДЕ Трейдинг". Молдавская ГРЭС официально снялась с конкурса в пользу Energocom.

"После двух раундов переговоров Energocom представил улучшенное предложение и был объявлен победителем тендера. Новая цена покупки электроэнергии для Premier Energy составит 0,04865 доллара США за кВт/ч (без НДС)", - отмечено в сообщении Premier Energy.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova