Обменный курс на четверг: внезапный поворот на валютном рынке

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 25 июня.

Лей укрепится по отношению почти ко всем основным конкурентам.

В четверг он отыграет у доллара 2 бана, "зеленый" установится на отметке в 17.3431 лея.

Евро также подешевеет, но незначительно — до 19.6089 лея.

Подобная динамика будет характерна и для украинской национальной валюты. Гривна установится на отметке в 0.6504.

А вот румынская национальная валюта окажется единственной, которая поползет вверх, хоть и незначительно. Она станет "весить" 4.0494 молдавского лея.

Рубль также несколько "похудеет" в четверг. Он установится на отметке в 0.2510 лея.

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