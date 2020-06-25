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Национальный банк Молдовы

В мае через банки в Молдову было переведено более 134 миллионов долларов

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200625/30700405/za-mesyats-cherez-banki-v-moldovu-bylo-perevedeno-bolee-134-millionov-dollarov.html

После двух месяцев спада объемы валютных денежных переводов в Молдову выросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. По итогам мая в Молдову посредством банков поступили денежные переводы из-за границы на общую сумму 134,5 миллиона долларов, сообщает Национальный банк Молдовы.

Таким образом, по сравнению с маем прошлого года, когда в страну было переведено из-за границы 107,97 миллиона долларов, объем переводов вырос почти на 20%.

Банковские карты, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Самой популярной валютой переводов остается евро (61,6%). На втором месте американский доллар, в этой валюте в Молдову поступило 36,8% переводов. Еще 1,6% переводов были в российских рублях.

Вместе с тем, в апреле 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 92,06 миллиона долларов США. Это на 11,5% меньше, чем во втором весеннем месяце 2019-го.

Экономические эксперты подчеркивают, что снижение объемов денежных переводов в весенние месяцы - это следствие пандемии COVID-19. По прогнозам аналитиков, Молдова в 2020 году не досчитается денежных переводов в общей сложности на 150 миллионов долларов.

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