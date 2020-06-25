Экспортируем все меньше: как кризис повлиял на виноделие Молдовы

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы отечественных виноделов. О том, как обстоят дела в самой важной отрасли страны, рассказала вицедиректор Проекта по конкурентоспособности USAID Молдова Диана Лазэр.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В условиях кризиса, спровоцированного распространением вируса COVD-19, важнейшими партнерами молдавских производителей бутилированного вина остаются Беларусь, Румыния, Россия и Казахстан. В то же время, фиксируется значительное снижение поставок молдавских вин на китайский рынок.

"Молдова экспортирует более 85% от общего объема производимой винной продукции. Соответственно, мы сильно зависим от ситуации на рынках сбыта и уже ощущаем эффекты кризиса. Поставки бутилированных вин в Румынию сократились на 26%, в Польшу – на 44%, а в Китай – более чем на 65%", – рассказала Диана Лазэр.

© Sputnik / Osmatesco Диана Лазэр.

Специалист отметила, что пандемия больше всего ударила по мелким производителям. Согласно данным тематического опроса, продажи крупных винных компаний упали на 40-50%, а в случае небольших виноделен этот показатель составил 70%.

"В начале июня совместно с Минсельхозом и Национальным офисом винограда и вина мы запустили новое исследование. Оно призвано выявить, как снижение экспорта повлияло на самочувствие и оборотные средства винодельческих предприятий. Первые данные, полученные в рамках опроса, уже показали, насколько серьезными стали последствия кризиса для отечественных компаний", – отметила Лазэр.

Напомним, что в январе в Молдове фиксировался рост экспорта вина на 17,5%, а в феврале – на 10%. В марте поставки за границу упали на 9%, а в апреле – на 26%.

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