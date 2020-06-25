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Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова

Минэкономики определило направления сотрудничества РМ с внешними донорами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200625/30724226/minekonomiki-opredelilo-napravleniya-sotrudnichestva-rm-s-vneshnimi-donorami.html

Состоялась онлайн-встреча наших специалистов с представителями международных организаций, финансирующих проекты в Молдове.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Результаты наиболее важных проектов, реализованных в Молдове при внешней поддержке, а также направления донорского финансирования стали предметом обсуждения во время онлайн-встречи руководства Министерства экономики и инфраструктуры с представителями международных организаций и иностранных государств.

Во встрече приняли участие глава министерства Сергей Райлян, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, миссии ЕС в Республике Молдова, USAID, посольств Германии и Чешской Республики, Фонда эффективного управления Великобритании.

Среди главных целей встречи Райлян назвал необходимость правильной координации внешней помощи, чтобы избежать дублирования программ и проектов и достичь максимальной эффективности.

В этом контексте министр сообщил о создании при министерстве семи отраслевых советов в сфере внешней помощи, которым предстоит определить наиболее важные направления для финансирования.

Кишинев. Вид на Вороты города
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Координация будет осуществляться в следующих областях: развитие предпринимательства и привлечение инвестиций; развитие туризма; промышленная безопасность и инфраструктура качества; информационные и коммуникационные технологии, а также транспорт, урбанизм, строительство и жилье, безопасность и энергоэффективность.

Глава министерства обратился со словами благодарности к донорам Молдовы за последовательную поддержку в деле развития молдавской экономики.

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Теги:
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