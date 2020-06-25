Курс валют на пятницу — основные игроки дружно падают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 июня.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько наберет в весе на фоне падения цен на все основные валюты.

Доллар США подешевеет почти на два бана и установится на отметке в 17,3224 лея.

Евро упадет в цене сразу на девятнадцать банов и будет торговаться по 19,4158 лея.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0,6487 лея.

Румынский лей подешевеет до соотношения один к 4,0104 молдавского лея.

Российский рубль будет стоить 0,2497 в перерасчете на национальное платежное средство.

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