Не год и не два: когда молдавская экономика оправится от последствий пандемии

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Экономика Молдовы будет ощущать последствия пандемии в течение нескольких лет. Такого мнения придерживается эксперт в области экономики Михаил Пойсик. Специалист напомнил, что несмотря на послабление ограничительных мер, некоторые предприниматели так и не вернулись к работе, а другие возобновили деятельность не в полную силу.
"Кроме того, за время самоизоляции предприятия накопили огромные долги. Поэтому если говорить о бизнесе, то все отрасли пострадали, но больше всего - сфера сервиса. Те отрасли, где население может отложить свой спрос, будут стагнировать", - заявил Пойсик.
По мнению эксперта, на данный момент оценить ущерб, который понесла молдавская экономика от пандемии, сложно. Официальная статистика, как правило, появляется спустя три месяца. Однако власти республики ранее заявляли о бюджетной дыре в 22 миллиарда леев. Пойсик считает, что залатать ее за счет собственных средств - маловероятно.
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"Залатать бюджетную дыру можно будет только с помощью внешних заимствований. Надо учитывать, что отдельные сектора сократили свою донорскую роль в бюджетных поступлениях. То есть они сейчас не способны восполнить потери. Поэтому ситуация остается сложной", - отметил Пойсик.
Пойсик считает, что даже если к концу года будет разработана и внедрена вакцина от коронавируса нового типа, и пандемия закончится, те долги, которые накопили экономические агенты, еще долго будут лихорадить молдавскую экономику. По некоторым прогнозам, ее падение может составить от 4 до 7%. И это при том, что до пандемии в Молдове регистрировался рост ВВП.
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