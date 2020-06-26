Не год и не два: когда молдавская экономика оправится от последствий пандемии

По мнению аналитиков, экономическим агентам будет сложно выйти из долгов, которые они накопили за три месяца самоизоляции.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Экономика Молдовы будет ощущать последствия пандемии в течение нескольких лет. Такого мнения придерживается эксперт в области экономики Михаил Пойсик. Специалист напомнил, что несмотря на послабление ограничительных мер, некоторые предприниматели так и не вернулись к работе, а другие возобновили деятельность не в полную силу.

"Кроме того, за время самоизоляции предприятия накопили огромные долги. Поэтому если говорить о бизнесе, то все отрасли пострадали, но больше всего - сфера сервиса. Те отрасли, где население может отложить свой спрос, будут стагнировать", - заявил Пойсик.

Если говорить о торговле, то, как отметил аналитик, восстанавливаются продажи продовольственных товаров. А что касается продажи предметов долгосрочного пользования – у них большие проблемы, которые скоро не решатся.

По мнению эксперта, на данный момент оценить ущерб, который понесла молдавская экономика от пандемии, сложно. Официальная статистика, как правило, появляется спустя три месяца. Однако власти республики ранее заявляли о бюджетной дыре в 22 миллиарда леев. Пойсик считает, что залатать ее за счет собственных средств - маловероятно.

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"Залатать бюджетную дыру можно будет только с помощью внешних заимствований. Надо учитывать, что отдельные сектора сократили свою донорскую роль в бюджетных поступлениях. То есть они сейчас не способны восполнить потери. Поэтому ситуация остается сложной", - отметил Пойсик.

Свой отпечаток на состоянии молдавской экономики также оставят сократившиеся объемы денежных переводов от гастарбайтеров. За последние месяцы они уменьшились вдвое. Это означает сокращение покупательской способности и, как следствие, уменьшение доходов от акцизов и НДС. "До пандемии поступления от гастарбайтеров были на одну треть меньше всего фонда оплаты труда в Молдове, в том числе включая и теневой сектор", - напомнил эксперт.

Пойсик считает, что даже если к концу года будет разработана и внедрена вакцина от коронавируса нового типа, и пандемия закончится, те долги, которые накопили экономические агенты, еще долго будут лихорадить молдавскую экономику. По некоторым прогнозам, ее падение может составить от 4 до 7%. И это при том, что до пандемии в Молдове регистрировался рост ВВП.

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