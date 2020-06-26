Президент Молдовы раскрыл детали переговоров с Козаком

Президент РМ Игорь Додон официально обратился к партнерам РФ с просьбой выделить республике гуманитарную помощь в виде топлива для хозяйствующих субъектов, которые пострадали от засухи.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о встрече со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, а также о вопросах, которые стороны обсудили в ходе встречи в Москве.

"Мы обсудили четыре вопроса, которые я считаю очень важными для граждан и предпринимателей Молдовы", - заявил Додон в эфире программы "Президент отвечает" в пятницу.

Глава государства также сообщил, что переговоры по российскому займу для Молдовы будут возобновлены. Он подчеркнул, что процесс может быть завершен в кратчайшие сроки.

"Эти деньги очень важны, чтобы инвестировать их в экономику — в строительство дорог, оказать поддержку хозяйствующим субъектам. Если бы договор не заблокировали, мы бы разработали значительно более существенные меры для укрепления реального сектора экономики", - заявил Додон.

По словам президента, в ходе переговоров стороны коснулись продления льгот по беспошлинным поставкам молдавских товаров, а также условились решить проблему с выдачей так называемых "дозволов" на транзит товаров из республики в Россию через территорию Украины.

"Я также официально обратился к российским партнерам с просьбой выделить Молдове гуманитарную помощь в форме нескольких десятков тысяч тонн топлива. Мы выделим его тем хозяйствующим субъектам, которые больше всего пострадали от засухи", - добавил Додон.

Глава государства подчеркнул, что это была очень важная встреча, а каждое из обсуждавшихся решений напрямую коснется граждан Молдовы.

Додон посетил 24 июня Российскую Федерацию с официальным визитом для участия в параде Победы, который прошел в Москве. В ходе визита глава государства провел неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также переговорил со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova