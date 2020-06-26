В Агентстве по инвестициям обсудили потенциал развития торговли с Китаем

В ходе работы над соглашением о свободной торговле между КНР и Республикой Молдова согласовано уже 70 процентов правовой базы, заявляют в Министерстве экономики и инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Продвижение молдавских товаров на китайском рынке во многом зависит от культурного контекста, а повышенная активность в местных социальных сетях и публикация историй успеха молдавских предпринимателей, работающих на китайском рынке, способствуют увеличению спроса и потребления. Об этом говорилось в ходе новой онлайн-сессии "Компас в Азиатско-Тихоокеанском регионе", которая была организована Агентством по инвестициям РМ (АИ).

Программа "Export Morning", в рамках которой прошла сессия, направлена ​​на предоставление молдавским предпринимателям информационной и практической поддержки для выхода на зарубежные рынки.

Как сообщила генеральный директор АИ Родика Вербенюк, по итогам 2019 года Китай вышел на 20 место в списке экспортных партнеров Молдовы и на 3 место в рейтинге партнеров по импорту.В то же время китайский рынок стал пятым крупнейшим экспортным рынком для молдавского вина в 2018 году, удвоив объем за последние пять лет. По итогам 2019 года Республика Молдова экспортировала на китайский рынок товаров на общую сумму 17,4 миллиона долларов с долей в 7,1 процента от общего объема внешнеторговых операций.

Продолжается работа над Соглашением о свободной торговле между Китаем и РМ

В прошлом году по инициативе Агентства по инвестициям состоялся молдо-китайский форум с участием 12 ведущих инвесторов из Китая, который показал, что в двусторонних торговых отношениях существует значительный потенциал, в частности, в деле продвижения молдавских товаров на площадках торговых домов в Сиане и Тяньцзине.

Наши страны в настоящее время ведут переговоры о подписании Соглашения о свободной торговле, которое расширит экспорт и импорт на молдавский и китайский рынки, а также усилит экономическое и торговое сотрудничество между двумя государствами.

По словам госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры РМ Юлианы Драгалин, переговоры по соглашению уже прошли три этапа, в ходе которых согласовано 70 процентов правовой базы.

Как продается молдавское вино на китайском рынке

Самые популярные молдавские товары, экспортируемые в Китай — вина, пиво, мебель, сборные дома, этиловый спирт, отопительные котлы и минеральные воды.

Как заявил директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин, за пять последних лет рост экспорта вина на китайский рынок составил 35 процентов. Вместе с тем, за первые пять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло снижение на 35 процентов по стоимости вина и на 19 процентов по общему объему экспорта.

Одной из проблем, с которой сталкиваются молдавские экспортеры на китайском рынке, является отсутствие исчерпывающей информации для потребителей о нашей стране и культуре. Одним из способов быстрее попасть в зону внимания китайской общественности являются социальные сети - WeChat и Weibo, влиятельные лица и участники выставок, заявили в Агентстве по инвестициям.

Нынешнему изданию программы Export Morning предшествовали сессии, посвященные потенциалу экспорта на Румынию, Польшу, Болгарию, Германию, Италию, Чехию. Следующая сессия будет посвящена экспортным возможностям в Российской Федерации.

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