Выживут ли молдавские кафе и рестораны в условиях кризиса: мнение эксперта

Порядка 60% предприятий сектора HoReCa в Молдове могут исчезнуть с рынка до конца года, если государство не предложит новые фискальные меры, считает глава Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. С 15 июня в Молдове возобновили свою деятельность отели, рестораны и кафе (сектор HoReCa). Между тем многие компании отказываются открывать свои двери посетителям, так как не могут соответствовать новым требованиям работы.

Сектор HoReCa требует освобождения от налогов до конца года

По мнению председателя Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анеты Заставицки, после пандемии коронавируса условия деятельности для сектора HoReCa изменились раз и навсегда. Поэтому государству следует продумать и реализовать новую политику поддержки этого бизнес-сегмента.

© Sputnik / Osmatesco Анета Заставицки

Эксперт отметила, что возглавляемая ею ассоциация выступит с рядом адресных мер, в том числе освобождение профильных компаний от налогов до конца года.

"Налоговые каникулы необходимы предприятиям HoReCa для того, чтобы выжить и сохранить рабочие места. В отрасли задействованы 50 тысяч сотрудников, многие из них на данный момент находятся в состоянии "технической безработицы". Государство не может выплачивать им пособия, поэтому мы предлагаем покрыть их зарплаты за счет налоговых льгот", – рассказала Заставицки для Sputnik Молдова.

Ситуация осложняется тем, что в условиях кризиса не все представители гостинично-ресторанного дела могут позволить себе новые инвестиции, внедрение цифровых технологий, переход в онлайн и прочие меры адаптации к изменившимся бизнес-реалиям.

До конца года сектор HoReCa может потерять 60% предприятий

"Сегодня большинство заведений работают в убыток, лишь 20% или 30% из них получают прибыль. Согласно нашим предварительным расчетам, до конца текущего года примерно 60% заведений общепита исчезнут с рынка", – заключила собеседница.

В Молдове кафе и рестораны прекратили свою деятельность с 16 марта. Владельцы и работники отрасли провели несколько акций протеста против соответствующего решения властей. А с 15 июня их деятельность была разрешена, но при строгом соблюдении мер безопасности.

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