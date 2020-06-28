Объемы денежных переводов из-за рубежа достигли рекорда за последние 5 лет

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Согласно данным Национального банка Молдовы, в мае объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 135 миллионов долларов, что на 24% выше аналогичного периода в 2019 году.
Больше всего денег выслали молдавские граждане, которые работают в Израиле, – они перевели на родину более 26 миллионов долларов, что составляет 19,7% от общего объема поступлений и на 35% превышает показатель мая прошлого года. На втором месте мигранты, обосновавшиеся в Италии, – более 22 миллионов долларов и 16,8% от общего объема переведенных средств. Из России в Молдову поступили более 17 миллионов долларов, а из Германии – 16 миллионов.
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал для Sputnik Молдова, что подобный объем денежных поступлений из-за границы является рекордным для страны за последние 5 лет, и пояснил, с чем это связано.
Эксперт добавил, что объем официальных переводов за май и апрель составил 227 миллионов долларов, что на 14 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время продажа валюты за эти два месяца снизилась почти в два раза и составила 259 миллионов долларов по сравнению с 418 миллионами в апреле-мае 2019 года.
"Очевидно, что эти два месяца стали единственными в истории Молдовы, когда деньги поступили в страну исключительно по официальным каналам", – добавил Ионицэ.
"Думаю, что в июне у нас снова будут довольно хорошие поступления в валюте. При этом необходимо понимать, что рост объема переводов через банки не показателен – он вызван тем, что по неофициальным каналам деньги в страну не поступают. Это значит, что общий объем денежных переводов в Молдову будет намного ниже, чем в прошлом году", – заключил Ионицэ.
В марте текущего года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 95,07 миллиона долларов. Это на 6,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну поступил 101 миллион долларов, и на 15 миллионов долларов меньше, чем в марте 2018 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>