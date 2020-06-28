Объемы денежных переводов из-за рубежа достигли рекорда за последние 5 лет

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал, чем вызван рост денежных поступлений от мигрантов в Молдову, и как это связано с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Согласно данным Национального банка Молдовы, в мае объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 135 миллионов долларов, что на 24% выше аналогичного периода в 2019 году.

Больше всего денег выслали молдавские граждане, которые работают в Израиле, – они перевели на родину более 26 миллионов долларов, что составляет 19,7% от общего объема поступлений и на 35% превышает показатель мая прошлого года. На втором месте мигранты, обосновавшиеся в Италии, – более 22 миллионов долларов и 16,8% от общего объема переведенных средств. Из России в Молдову поступили более 17 миллионов долларов, а из Германии – 16 миллионов.

© Photo : BNM Структура денежных переводов из-за рубежа в мае 2020 года

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал для Sputnik Молдова, что подобный объем денежных поступлений из-за границы является рекордным для страны за последние 5 лет, и пояснил, с чем это связано.

"По официальным данным, граждане Молдовы высылают домой 1,2 миллиарда долларов ежегодно, а внутри страны продают 2,1 миллиарда. Вот эта разница в 900 миллионов долларов поступает в Молдову по неформальным каналам, не обязательно незаконным. Например, граждане, которые проработали в России месяц или два, имеют право ввезти в страну до 10 тысяч долларов. Некоторые высылают их через родственников, другие – через друзей. В апреле и мае границы были закрыты, и люди не смогли приехать домой с деньгами или передать их через своих близких. Соответственно, они были вынуждены переводить средства через банки", – рассказал Ионицэ.

Эксперт добавил, что объем официальных переводов за май и апрель составил 227 миллионов долларов, что на 14 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время продажа валюты за эти два месяца снизилась почти в два раза и составила 259 миллионов долларов по сравнению с 418 миллионами в апреле-мае 2019 года.

"Очевидно, что эти два месяца стали единственными в истории Молдовы, когда деньги поступили в страну исключительно по официальным каналам", – добавил Ионицэ.

Специалист считает, что подобная тенденция сохранится и в июне, при этом прогнозы на 2020 год не вызывают оптимизма.

"Думаю, что в июне у нас снова будут довольно хорошие поступления в валюте. При этом необходимо понимать, что рост объема переводов через банки не показателен – он вызван тем, что по неофициальным каналам деньги в страну не поступают. Это значит, что общий объем денежных переводов в Молдову будет намного ниже, чем в прошлом году", – заключил Ионицэ.

В марте текущего года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 95,07 миллиона долларов. Это на 6,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну поступил 101 миллион долларов, и на 15 миллионов долларов меньше, чем в марте 2018 года.

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