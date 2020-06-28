Сюрпризы погоды: какой урожай ждать грядущей осенью

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Нынешний високосный год начался для большинства молдавских аграриев с небывалых потрясений - главенствовавшая на большей части территории республики в январе-мае гидрологическая засуха привела к тому, что порядка половины посевов озимой пшеницы даже не взошли до уровня в 12-15 сантиметров.
Засуха могла привести и к значительным потерям по садовым культурам, но в июне последовали ливни, которые в ряде регионов (преимущественно на юге и в центре республики) привели к подтоплению сельхозугодий.
Несмотря на обильные осадки молдавские аграрии продолжают с осторожностью подходить к прогнозам относительно будущего урожая.
Так, к примеру, если июль и август не окажутся щедрыми на дожди, в сезоне 2020 года будет зафиксирован недобор до 20% по винограду столовых сортов, который пользуется особым спросом, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, преимущественно в Беларуси и Российской Федерации, куда его отправляют на экспорт.
Согласно проведенному в молдавских виноградарских хозяйствах исследованию, почва под виноградными кустами столовых сортов в среднем по республике пропиталась влагой всего на 20-30 сантиметров. В то время как для нормального вызревания урожая по этой культуре необходим запас влаги в 55-60 сантиметров.
С результатами исследования согласен и аграрий с 45-летним стажем, глава крупного фермерского хозяйства из села Карагасаны района Штефан Водэ Василий Кочу.
Фермер заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что пока ситуация с состоянием кустов винограда столовых сортов не вызывает опасения, но такое положение дел актуально лишь до середины июля. Дальше все зависит от благосклонности природы и количества осадков.
"Необходимо еще порядка 2-3 дождливых периодов в течение июля, чтобы получить нормальный урожай, в противном случае недобор по столовому винограду может быть ниже на 20%", - заявил аграрий.
Эксперты в то же время время добавляют, что все зависит еще от того, не побьет ли град в июле виноградные гроздья, и справятся ли противоградовые службы с этим погодным испытанием в полной мере.
Менее оптимистичный прогноз в нынешнем году - по урожаю сливы, утверждает Василий Кочу. Из-за весенних заморозков, от которых наиболее пострадали сливовые сады, недобор может достигнуть 30%. А учитывая, что молдавская слива активно идет на экспорт в Россию и другие страны ближнего зарубежья, садоводы понесут весомые убытки.
Радует одно, утверждает Кочу, что по кукурузе, подсолнечнику и яровой пшенице ситуация не столь плачевна, даже если учитывать, что в ряде регионов эти культуры были засеяны позже на площадях, ранее занимаемых озимыми зерновыми.
Между тем, 28-29 июня в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. В среднем по республике температура воздуха днем в тени составит +33 градуса по Цельсию.
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