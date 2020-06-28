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Виноград

Сюрпризы погоды: какой урожай ждать грядущей осенью

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200628/30737865/syurprizy-pogody-kakoy-urozhay-zhdat-grazhdanam-moldovy-gryaduschey-osenyu.html

Погодные условия весны и лета застали многих молдавских аграриев врасплох - то длительная засуха, то сильные ливни, затопившие сельхозугодия: в таких условиях без потерь не обойтись.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Нынешний високосный год начался для большинства молдавских аграриев с небывалых потрясений - главенствовавшая на большей части территории республики в январе-мае гидрологическая засуха привела к тому, что порядка половины посевов озимой пшеницы даже не взошли до уровня в 12-15 сантиметров.

Абрикосы.
© CC0 / Pixabay / RitaE
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Эти погодные катаклизмы привели к тому, что сельхозпроизводители вынуждены были перепахивать угодья, занятые озимыми, и высевать на них такие технические культуры, как подсолнечник и кукуруза.

Засуха могла привести и к значительным потерям по садовым культурам, но в июне последовали ливни, которые в ряде регионов (преимущественно на юге и в центре республики) привели к подтоплению сельхозугодий.

Несмотря на обильные осадки молдавские аграрии продолжают с осторожностью подходить к прогнозам относительно будущего урожая.

Так, к примеру, если июль и август не окажутся щедрыми на дожди, в сезоне 2020 года будет зафиксирован недобор до 20% по винограду столовых сортов, который пользуется особым спросом, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, преимущественно в Беларуси и Российской Федерации, куда его отправляют на экспорт.

Согласно проведенному в молдавских виноградарских хозяйствах исследованию, почва под виноградными кустами столовых сортов в среднем по республике пропиталась влагой всего на 20-30 сантиметров. В то время как для нормального вызревания урожая по этой культуре необходим запас влаги в 55-60 сантиметров.

Фрукты
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Говоря более простым языком, для того, чтобы получить хороший урожай винограда столовых сортов, по республике еще, как минимум, дважды должны пройти проливные дожди в течение нескольких дней (от 3 до 5 суток).

С результатами исследования согласен и аграрий с 45-летним стажем, глава крупного фермерского хозяйства из села Карагасаны района Штефан Водэ Василий Кочу.

Фермер заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что пока ситуация с состоянием кустов винограда столовых сортов не вызывает опасения, но такое положение дел актуально лишь до середины июля. Дальше все зависит от благосклонности природы и количества осадков.

"Необходимо еще порядка 2-3 дождливых периодов в течение июля, чтобы получить нормальный урожай, в противном случае недобор по столовому винограду может быть ниже на 20%", - заявил аграрий.

Пшеница, иллюстративное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
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Так, может получиться, что при пессимистичном погодном сценарии и продолжении засухи общий урожай по республике составит менее 100 тысяч тонн.

Эксперты в то же время время добавляют, что все зависит еще от того, не побьет ли град в июле виноградные гроздья, и справятся ли противоградовые службы с этим погодным испытанием в полной мере.

Менее оптимистичный прогноз в нынешнем году - по урожаю сливы, утверждает Василий Кочу. Из-за весенних заморозков, от которых наиболее пострадали сливовые сады, недобор может достигнуть 30%. А учитывая, что молдавская слива активно идет на экспорт в Россию и другие страны ближнего зарубежья, садоводы понесут весомые убытки.

Радует одно, утверждает Кочу, что по кукурузе, подсолнечнику и яровой пшенице ситуация не столь плачевна, даже если учитывать, что в ряде регионов эти культуры были засеяны позже на площадях, ранее занимаемых озимыми зерновыми.

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© Sputnik / Moldova
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В этом году, с условием прохождения осадков хотя бы раз в две недели, по этим культурам урожай 2020 года будет незначительно отличаться от предыдущих 3-4 аграрных сезонов.

Между тем, 28-29 июня в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. В среднем по республике температура воздуха днем в тени составит +33 градуса по Цельсию.

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Теги:
потери, аграрии, засуха, наводнения, урожай, Молдова, граждане, погода


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