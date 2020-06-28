Эксперт: внутренний туризм может поддержать отрасль во время кризиса

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Туристические агентства, для которых лето обычно является самым прибыльным сезоном, сегодня оказались в трудном положении. Поддержать этот сегмент экономики могли бы местные, национальные маршруты, заявил в радиостудии Sputnik Молдова консультант по туризму Алин Пэтру.
"Сейчас появилась исключительная возможность заново открыть тот потенциал, который у нас есть, о котором мы недостаточно осведомлены. Обычно вспоминают о Старом Оргееве, но это не единственная достопримечательность в Молдове. В действительности в нашей стране множество красивых и интересных мест", — отмечает Пэтру.
Эксперт подчеркивает, что в нашей стране уже давно действуют программы и проекты по развитию внутреннего туризма, в рамках которых разработаны перспективные маршруты и направления, такие как сельский туризм, активные пешие путешествия, велосипедные туры, тренировки по стрельбе из лука, туры на каноэ, гастрономические туры.
"Старинные традиции и повседневная жизнь села могут стать приключением для человека, который всю жизнь прожил в Кишиневе", — считает специалист.
Ранее социологический опрос, проведенный в рамках национальной кампании по возобновлению местного туризма, показал, что 71% респондентов из Молдовы заинтересованы в посещении местных туристических направлений. Исследование показывает, что наибольший интерес жители нашей страны испытывают к таким видам отдыха, как семейный, культурный и исторический туризм.
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