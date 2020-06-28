Эксперт: внутренний туризм может поддержать отрасль во время кризиса

В 2020 году многие жители Молдовы вынуждены изменить планы на летний отдых — из-за пандемии COVID-19 границы многих стран, которые предлагают традиционные туристические маршруты, остаются закрытыми.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Туристические агентства, для которых лето обычно является самым прибыльным сезоном, сегодня оказались в трудном положении. Поддержать этот сегмент экономики могли бы местные, национальные маршруты, заявил в радиостудии Sputnik Молдова консультант по туризму Алин Пэтру.

По словам эксперта, это может помочь и развитию внутреннего туризма в нашей стране, если турагентства сумеют внести коррективы в свою работу и cформировать привлекательные предложения для жителей Молдовы, убедив их отправиться в путешествие по нашей стране.

"Сейчас появилась исключительная возможность заново открыть тот потенциал, который у нас есть, о котором мы недостаточно осведомлены. Обычно вспоминают о Старом Оргееве, но это не единственная достопримечательность в Молдове. В действительности в нашей стране множество красивых и интересных мест", — отмечает Пэтру.

Эксперт подчеркивает, что в нашей стране уже давно действуют программы и проекты по развитию внутреннего туризма, в рамках которых разработаны перспективные маршруты и направления, такие как сельский туризм, активные пешие путешествия, велосипедные туры, тренировки по стрельбе из лука, туры на каноэ, гастрономические туры.

"Старинные традиции и повседневная жизнь села могут стать приключением для человека, который всю жизнь прожил в Кишиневе", — считает специалист.

В то же время Пэтру отметил, что развитию внутреннего туризма мешает недостаток информации об интересных маршрутах и завышенные цены, которые отталкивают туристов.

Ранее социологический опрос, проведенный в рамках национальной кампании по возобновлению местного туризма, показал, что 71% респондентов из Молдовы заинтересованы в посещении местных туристических направлений. Исследование показывает, что наибольший интерес жители нашей страны испытывают к таким видам отдыха, как семейный, культурный и исторический туризм.

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