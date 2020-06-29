Выйдет ли Молдова на рынок евробондов — мнение эксперта

Эксперт по экономическим вопросам Роман Киркэ считает, что размещение еврооблигаций является хорошим инструментом для привлечения финансовых источников для Молдовы, однако этот механизм несовместим с политикой МВФ.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Молдова не достигла уровня, при котором возможен ее выход на рынок еврооблигаций, так как страна считается бедным государством, которое очень сильно зависит от внешней помощи со стороны МВФ, заявил экономический аналитик Роман Киркэ в радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт считает, что Фонд не согласится со сценарием, при котором Молдова будет платить проценты по облигациям из денег, полученных от МВФ.

"Я думаю, что мы должны решить концептуально - мы идем на евробонды или продолжаем разговаривать с МВФ, потому что такие вещи несовместимы. Либо вы находитесь в группе бедных государств и просите о финансовой помощи по низким процентным ставкам, либо вы являетесь развитым игроком, который обеспечивает ликвидность конкурентных финансовых рынков. Никто не согласится с тем, что Молдова получает деньги от МВФ для рефинансирования процентных ставок по облигациям, которые могут варьироваться от 5 до 11 процентов", — считает Киркэ.

Вместе с тем, эксперт полагает, что Молдове вполне реально договориться с МВФ о небольшом размещении выпусков облигаций.

Евробонды, или еврооблигации имеют более высокую процентную ставку, чем финансовые ресурсы МВФ или Всемирного банка. Решение о размещении евробондов принимается в зависимости от задолженности страны, уровня экономического развития, валютных резервов и других рисков, которые оценивают инвесторы.

Молдова впервые выступила игроком на этом рынке, разместив еврооблигации на сумму более 70 миллионов долларов в 1997 году. В настоящее время Министерство финансов ведет переговоры с компаниями, специализирующимися на оценке кредитного рейтинга страны, для уточнения условий размещения евробондов.

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