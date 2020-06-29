Додон: на этой неделе власти инициируют переговоры по российскому кредиту

Глава государства рассказал об итогах своего визита в Москву, а также о важных направлениях, по которым ему удалось договориться с властями РФ.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что уже на этой неделе власти республики намерены инициировать процедуру возобновления переговоров по получению российского кредита в 200 миллионов евро. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник после еженедельного заседания с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"У меня состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию. Несколько важных моментов, которые, считаю, надо напомнить. Во-первых, мы договорились о возобновлении переговоров по получению кредита в 200 миллионов евро, который будет ориентирован на поддержку национальной экономики – на дороги, инфраструктуру, поддержку бизнеса. На этой неделе будет инициирована процедура согласно законодательству республики", - отметил Додон.

Президент пояснил, что эта процедура предполагает участие парламента, парламентских комиссий, а затем подписание декрета президентом об инициировании переговоров, а затем следуют и действия на уровне правительства.

"Сделаем все возможное, чтобы учесть и возражения, которые были ранее относительно процедуры ратификации и утверждения этого кредитного соглашения", - отметил глава государства.

По его словам, второй важный момент - беспошлинный экспорт молдавской продукции в Россию.

"На днях правительство РФ примет постановление, согласно которому консервы, вина, фрукты будут экспортировать и дальше на российский рынок без пошлин. Думаю, это очень важно для поддержки экономических агентов", - подчеркнул Додон.

Скандал с российским кредитом

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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