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Молдова и Япония подписали два соглашения: речь идет о миллионах долларов

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200629/30759381/moldova-japan-podpisali-dva-soglasheniya-rech-idet-o-millionakh-dollarov.html

Японские власти решили помочь республике в непростой период, выделяя стране кредит на поддержку сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Правительство Японии предоставит Молдове кредит в 18,7 миллиона долларов, а также грант - 409 тысяч долларов. Соответствующие соглашения подписали в понедельник министр иностранных дел и евроинтеграции республики Олег Цуля и посол Японии в РМ Йошихиро Катаяма.

"Кредитное соглашение подразумевает заем, предоставляемый правительству Молдовы кабмином Японии на закупку сельскохозяйственной техники на общую сумму в 18,7 миллиона долларов на 40 лет с годовой ставкой в 0,1% с 12-летним льготным периодом", - сказал Цуля.

Пшеничное поле
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По его словам, этот договор приходится на очень непростой для молдавских аграриев период и представляет собой реальную поддержку в закупке сельскохозяйственной техники. "Уверены, что данный кредит поспособствует росту производства продовольствия и в целом стабилизации экономики страны", - считает Цуля.

Что касается гранта, то речь идет о выделении 409 тысяч долларов США на открытие Наццентра по оцифровке в рамках Национальной библиотеки.

Катаяма отметил, что правительство Японии понимает, что сельское хозяйство важно для экономики Молдовы и для благосостояния граждан.

"Учитывая этот момент, мы продолжаем поддерживать агросектор Молдовы на протяжении последних 20 лет. Подчеркиваю, что на данный момент республика находится в сложной ситуации, вызванной пандемией и неблагоприятными метеорологическими условиями. Хотелось бы, чтобы сельскохозяйственная техника, закупленная благодаря этой помощи, использовалась самым эффективным способом фермерами страны", - сказал японский дипломат.

Аптечка на станции скорой помощи им. А. С. Пучкова в Москве
© Sputnik / Евгений Биятов
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Он пояснил, что благодаря предоставляемому гранту Токио хочет внести вклад и в сохранение богатого культурного наследия Молдовы. Таким образом, Япония предоставит средства на покупку системы оборудования для оцифровки фонда Национальной библиотеки республики и других профильных учреждений.

"Ожидаем, что у будущих поколений окажется доступ к многочисленным произведениям искусства и истории, созданным на протяжении годов и веков", - отметил посол.

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