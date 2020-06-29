В Молдове может появиться новый государственный институт: бизнес-омбудсмен

Проект нормы был разработан в целях создания нового органа для гармонизации национального законодательства с европейским.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Правительство разработало проект закона о формировании нового института — бизнес-омбудсмена. Соответствующая норма была опубликована в пятницу.

Как указали авторы нормы, в результате изучения правового поля, касающегося бизнес среды, а также инвестиционного климата, разработчики установили основные факторы, которые ведут к необоснованным тратам предпринимателей, а также неоправданному препятствованию работе хозяйствующих субъектов.

Были установлены следующие причины: упущения государственной системы контроля за предпринимателями, уровень качества услуг, которые государство предоставляет бизнесменам, а также качество судебной системы и эффективность уголовного преследования.

"За прошедшие года правительство разработало и внедрило множество актов и политик (…) для улучшения бизнес среды. Однако реформы так и не удалось осуществить на желаемом уровне", - гласит текст пояснительной записки.

В проекте указано, что в компетенции бизнес-омбудсмена войдут защита прав предпринимателей, предотвращение их нарушения, а также продвижение интересов хозяйствующих субъектов.

Авторы нормы подчеркивают, что проект был разработан в целях гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского союза.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova