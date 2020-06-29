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В Молдове может появиться новый государственный институт: бизнес-омбудсмен

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200629/30761963/v-moldove-mozhet-poyavitsya-esche-odin-ombudsmen-upolnomochennyy-po-pravam-biznesa.html

Проект нормы был разработан в целях создания нового органа для гармонизации национального законодательства с европейским.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Правительство разработало проект закона о формировании нового института — бизнес-омбудсмена. Соответствующая норма была опубликована в пятницу.

Ион Кику
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Как указали авторы нормы, в результате изучения правового поля, касающегося бизнес среды, а также инвестиционного климата, разработчики установили основные факторы, которые ведут к необоснованным тратам предпринимателей, а также неоправданному препятствованию работе хозяйствующих субъектов.

Были установлены следующие причины: упущения государственной системы контроля за предпринимателями, уровень качества услуг, которые государство предоставляет бизнесменам, а также качество судебной системы и эффективность уголовного преследования.

"За прошедшие года правительство разработало и внедрило множество актов и политик (…) для улучшения бизнес среды. Однако реформы так и не удалось осуществить на желаемом уровне", - гласит текст пояснительной записки. 

В проекте указано, что в компетенции бизнес-омбудсмена войдут защита прав предпринимателей, предотвращение их нарушения, а также продвижение интересов хозяйствующих субъектов.

Авторы нормы подчеркивают, что проект был разработан в целях гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского союза.

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