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Водители фур вышли на протест

Молдавские транспортники обратились к властям: о чем просят перевозчики

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
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По мнению транспортных компаний, критическая ситуация в отрасли сложилась по нескольким причинам, однако основная – COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Молдавские транспортники обратились к властям республики с просьбой принять меры для поддержки отрасли пассажирских и грузовых автоперевозок. Соответствующий пакет требований они направили в адрес президента, спикера, премьера, главы Минэкономики, председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, а также фракций, представленных в законодательном органе страны.

В частности, Консультативный совет в области транспорта при Министерстве экономики и инфраструктуры констатировал, что ситуация в области пассажирских и грузовых автоперевозок заметно ухудшилась.

"Объемы услуг значительно снизились. Довольно большое число сотрудников не получают зарплату или им выплачивают ее частично в сравнении с периодом до пандемии. В 2020 году в данную отрасль практически не было сделано инвестиций", - сказано в обращении Совета.

По информации транспортных компаний, критическая ситуация в отрасли сложилась по нескольким причинам, однако основная – COVID-19. В то же время, как считают перевозчики, проблемы, существовавшие до пандемии и не решенные в своевременно, теперь служат катализатором, который усиливает негативные последствия кризиса.

Калькулятор и очки, график планирования экономики
© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
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Требования перевозчиков сформулированы в несколько блоков: первый – административного характера, второй – налогового, а третий – финансового.

От переговоров с Россией до моратория на налоговые проверки

В частности, в блоке административного характера Консультативный совет предлагает восстановить министерство транспорта и дорожной инфраструктуры – как специализированного органа в этой отрасли. Оно было упразднено путем слияния с Минэкономики в 2017 году.

Перевозчики просят ввести мораторий до конца 2020 года на налоговые проверки и контроль со стороны Национального агентства автотранспорта – при чем речь идет как о плановых, так и не плановых акциях. За исключением - борьбы с незаконным транспортом и соблюдения на дорогах общего пользования максимально допустимой общей массы, максимально допустимых масс осей и / или максимально допустимых габаритов дорожных транспортных средств.

Также среди просьб к властям указано – "начать переговоры с компетентными органами Российской Федерации по увеличению квот на двусторонние/транзитные авторизации на 2020 год". К слову, президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщал, что в ходе переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны договорились решить проблему с выдачей разрешений ("дозволов") на транзит товаров из республики в Россию через территорию Украины.

Кроме того, транспортники настаивают на инициировании диалога с Россией, Турцией и Украиной по либерализации двусторонних грузоперевозок на последующие два года после пандемии.

Предлагается разделить расчеты по страховке ОСАГО, КАСКО, "Зеленая карта" для автобусов, грузовиков и такси.

"При определении размера страховки необходимо учитывать определяющие факторы экономики, а также проводить сравнительный анализ стоимости этого вида документов в других странах, позволить оплачивать страховой полис в рассрочку, упростить процедуры, касающиеся действия ОСАГО в случае передачи транспортного средства другому застрахованному лицу", - сказано в обращении.

Также в обращении содержатся просьбы мобилизовать силы Национального агентства автотранспорта и полиции в борьбе с незаконными пассажирскими перевозками; прекратить практику проверки сотрудниками правоохранительных органов моторов транспортных средств; санкционировать ООО "Современные автовокзалы" за несвоевременные выплаты транспортным операторам, расследование случаев незаконных международных автомобильных рейсов и так далее.

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© Sputnik / Osmatesco
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Штрафы за незаконную транспортировку

К слову, Нацагентство авторанспорта сообщило о проверках, связанных с незаконными услугами по перевозке грузов и лиц в рамках международного сообщения. Спецоперацию провели 22-27 июня на КПП Леушены, Скуляны, Крива, Атаки и Джурджулешты. В результате 10 водителей отделались штрафом в 10 тысяч леев за нарушение норм пассажироперевозок, а еще 6 - на 7,5 тысячи леев за нарушение норм международных автотранспортных перевозок грузов и посылок. В указанных случаях также приостановлено право использования дорожного транспортного средства в течение 6 месяцев - с транспортных средств сняли таблички с регистрационными номерами.

"С начала года за незаконные транспортные и пассажироперевозки инспекторами Национального агентства автотранспорта составлено 211 проколов и выписаны штрафы на 33 тысячи 150 условных единиц", - отметили в ведомстве.

Протест водителей фур. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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Налоговые послабления

Среди налоговых мер транспортники настаивают на введение нулевой ставки НДС на международные пассажирские автоперевозки. Кроме того, Консультативный совет просит освободить от уплаты подходного налога за 2020 и 2021 годы для предпринимателей в данной отрасли, а также отложить на 6 месяцев обязательные выплаты в фонды социального и медстрахования, а также в пенсионный фонд.

Перевозчики также предлагают ввести 50% компенсацию государством акцизов на топливо для грузового и пассажирского транспорта, снизить на 50% размер дорожных сборов для автобусов и грузовиков, а также стоимости авторизаций на междугородние грузоперевозки.

Финансовые "плюшки"

В третьем пункте мер финансового характера содержатся несколько предложений, в частности, разрешить импорт в республику автобусов старше 15 лет (с различной вместимостью). Среди других пунктов значится и реэшелонирование выплат по банковским и небанковским кредитам (лизинг и микрофинансирование) на срок 6 месяцев, заморозит расчет процентных ставок, предоставление возможности досрочного погашения по займам без уплаты дополнительных комиссий.

Кроме того, транспортники настаивают на предоставлении субсидий компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками на национальном уровне; полной компенсация на срок 6 месяцев процентных ставок по лизинговым контрактам, заключенными и действующим в период пандемии на приобретение автобусов / грузовиков / такси и другое.

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