Курс валют на вторник: доллар продолжает падать

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 30 июня.

Доллар США подешевеет еще на 8 банов и установится на отметке в 17.2276 лей.

Евро, однако, несколько укрепится во вторник и будет торговаться по 19.4440 лей.

Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0.6453 лея.

Румынская национальная валюта несущественно подорожает и будет стоить 4.0138 лей.

Российский рубль будет стоить 0.2464 в перерасчете на национальное платежное средство.

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