Курс валют на вторник: доллар продолжает падать

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 30 июня.
Доллар США подешевеет еще на 8 банов и установится на отметке в 17.2276 лей.
Евро, однако, несколько укрепится во вторник и будет торговаться по 19.4440 лей.
Украинская гривна также ослабнет и достигнет уровня 0.6453 лея.
Румынская национальная валюта несущественно подорожает и будет стоить 4.0138 лей.
Российский рубль будет стоить 0.2464 в перерасчете на национальное платежное средство.
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