Чем пандемия COVID-19 угрожает национальной экономике — прогнозы эксперта

Даже самые оптимистические прогнозы не обещают полного восстановления экономики раньше, чем в начале следующего года, уверен аналитик в области экономики Михай Бологан.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Пандемия COVID-19, и связанные с этим ограничения в экономической деятельности, серьезно повлияли на большинство предприятий в нашей стране, что неизбежно повлечет некоторый экономический спад в 2020 году. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил аналитик в области экономики Михай Бологан.

Наиболее сильным для торговли, сельского хозяйства и промышленности в стране оказался период с марта по апрель, когда во внешней торговле, как в экспорте, так и в импорте, было зарегистрировано серьезное снижение объемов, и последствия этой трудной ситуации будут ощущаться вплоть до конца года, считает эксперт.

"Некоторые прогнозы говорят, что после пандемии мировая экономика будет функционировать лишь на 90 процентов своих возможностей, и Республика Молдова не является исключением. Вопрос в том, на сколько процентов сократится валовой внутренний продукт. Вместе с тем в нашей стране экспорт упал ниже, чем импорт, что может выровнять сальдо торгового баланса", — отметил Бологан.

В то же время, по словам эксперта, с 1 июля, после снятия нескольких внутренних ограничений, экономическая деятельность Молдовы будет постепенно восстанавливаться, и в 2020 году в большинстве секторов экономики будет наблюдаться медленное восстановление. Начиная со следующего года, если верить оптимистичным прогнозам, экономика вернется в нормальное русло.

"Несомненно, мы сильно отклонимся от той траектории, которая была у нас до прошлого года, когда валовой внутренний продукт практически непрерывно рос", - подчеркнул Бологан.

Эксперт также отметил, что в условиях кризиса необходимо стратегическое мышление. Для части деловой среды восстановление после пандемии предоставит новые возможности для модернизации или расширения бизнеса на фоне других компаний, которые сократили свою деятельность или обанкротились.

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