Банковский вопрос и телекоммуникации: Нойкирх посетил Тирасполь

Руководитель Миссии уже обсуждал эти темы чуть больше недели назад, когда побывал с визитом в Тирасполе вместе со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июн - Sputnik. Банковская проблематика и вопросы телекоммуникации стали основными темами обсуждения на встрече главы Миссии ОБСЕ Клауса Нойкирха с представителями руководства Приднестровского региона.

"Надеюсь, что обозначенные проблемы в ближайшее время будут решены и затянувшийся разговор можно будет перевести в другое русло – ведь открытых вопросов в отношениях между сторонами переговоров еще немало", - отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, по вопросу банковского взаимодействия говорили в том числе об ограничениях в использовании на территории Приднестровья платежных систем Visa и Mastercard. На данный момент приднестровцам для того, чтобы обналичить деньги с этих международных карт, необходимо выезжать за пределы региона.

Собеседники также обсудили механизмы конструктивного развития формата "5+2" и необходимость возобновления полноценной деятельности экспертных групп.

Чуть больше недели назад Нойкирх посещал Тирасполь совместно со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Тогда делегация ОБСЕ провела ряд встреч и в Кишиневе.

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