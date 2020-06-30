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Как поведут себя доллар и евро в начале июля: курс валют на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200630/30778387/kak-povedut-sebya-dollar-euro-evro-nachale-iyulya-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 1 июля. Все основные игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Михай Бологан
© Sputnik / Osmatesco
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Евро просядет за сутки сразу на 15 банов и разместится на отметке в 19,2844 лея.

Доллар уступит 2 бана и будет торговаться по 17,2044 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

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Что касается остальных валют, то 1 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2424 лея, румынский лей сдаст позиции до 3,9832 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна - до 0,6447 лея.

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