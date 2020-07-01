14:38 01 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск
Виктор Мороз

Что обеспечит Молдове спокойную жизнь при любом погодном катаклизме

© Sputnik /
Экономика
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200701/30777073/chto-obespechit-moldove-spokoynuyu-zhizn-pri-lyubom-pogodnom-kataklizme.html

Экономист, эксперт в области сельского хозяйства Виктор Мороз рассуждает на предмет того, о чем стоит позаботиться нашим аграриям, чтобы оберечь себя от любой возможной непогоды.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Стратегический запас продовольствия и семян обеспечит жителям Молдовы спокойную жизнь на случай любых каверзных проявлений погоды. По словам экономиста, эксперта в области сельского хозяйства Виктора Мороз, подобные резервы делались прежде, и это спасало даже при погодных неприятностях, обеспечивая продуктовую безопасность страны.

"Засуха и наводнение у нас не первый раз. И на такие случаи нужно иметь резервы зерна, муки, других культур, запас продовольствия, семян. Тогда можно спокойно жить. И ведь запас карман не тянет", - говорит он.

Михай Бологан
© Sputnik / Osmatesco
Чем пандемия COVID-19 угрожает национальной экономике — прогнозы эксперта
По словам специалиста, прежде всегда спасали резервы, сделанные государством и каждым, владеющим своим наделом земли.

Существует серьезная проблема – связи многие оборвались, когда можно было обмениваться натуральными продуктами, и сельское хозяйство стали выстраивать под собственные нужды. Так что в случае погодного катаклизма, неоткуда пополнить недостаток каких-то культур.

"Допустим, если в Западной Украине из-за наводнений погиб урожай какой-то культуры, то это можно компенсировать ее завозом из другой области Украины. Молдова – страна географически маленькая. Из-за небольшой территории, плюс концентрации вокруг Кишинева, у нас нет возможности рассредоточить производства", - поясняет он.

По его мнению, такая ситуация повышает риски для сельского хозяйства Молдовы и в частности - для продовольственной безопасности.

"Иметь свое производство - не всем странам это удается. Если неурожай, то сложно компенсировать недостаток определенных культур. И для подстраховки необходимы резервы", - уверен Мороз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мороз: решен ли в Молдове вопрос продовольственной безопасности
Депутаты намерены изменить проект госбюджета
Теги:
продовольствие, продбезопасность, сельское хозяйство, Виктор Мороз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячий июнь 2020-го: лучшие фото первого летнего месяца
«Бал» сатаны: противокорабельный береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели
"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июнь 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться