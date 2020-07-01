Что обеспечит Молдове спокойную жизнь при любом погодном катаклизме

Экономист, эксперт в области сельского хозяйства Виктор Мороз рассуждает на предмет того, о чем стоит позаботиться нашим аграриям, чтобы оберечь себя от любой возможной непогоды.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Стратегический запас продовольствия и семян обеспечит жителям Молдовы спокойную жизнь на случай любых каверзных проявлений погоды. По словам экономиста, эксперта в области сельского хозяйства Виктора Мороз, подобные резервы делались прежде, и это спасало даже при погодных неприятностях, обеспечивая продуктовую безопасность страны.

"Засуха и наводнение у нас не первый раз. И на такие случаи нужно иметь резервы зерна, муки, других культур, запас продовольствия, семян. Тогда можно спокойно жить. И ведь запас карман не тянет", - говорит он.

По словам специалиста, прежде всегда спасали резервы, сделанные государством и каждым, владеющим своим наделом земли.

Существует серьезная проблема – связи многие оборвались, когда можно было обмениваться натуральными продуктами, и сельское хозяйство стали выстраивать под собственные нужды. Так что в случае погодного катаклизма, неоткуда пополнить недостаток каких-то культур.

"Допустим, если в Западной Украине из-за наводнений погиб урожай какой-то культуры, то это можно компенсировать ее завозом из другой области Украины. Молдова – страна географически маленькая. Из-за небольшой территории, плюс концентрации вокруг Кишинева, у нас нет возможности рассредоточить производства", - поясняет он.

По его мнению, такая ситуация повышает риски для сельского хозяйства Молдовы и в частности - для продовольственной безопасности.

"Иметь свое производство - не всем странам это удается. Если неурожай, то сложно компенсировать недостаток определенных культур. И для подстраховки необходимы резервы", - уверен Мороз.

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