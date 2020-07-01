Валовой внешний долг Молдовы с начала года несколько увеличился

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Валовой внешний долг Молдовы с начала года вырос на 0,5%. Сумма задолженности по итогам первого квартала 2020-го достигла 7 миллиардов 580,77 миллиона долларов США. По отношению к валовому внутреннему продукту республики, он увеличился в сравнении с концом 2019-го на 0,1 процентного пункта – до 63,1% от ВВП. Такие предварительные данные приводит Национальный банк страны.

По информации структуры, внешний публичный долг и гарантированный государством с начала года уменьшился на 2,5% - до миллиарда 872 миллиона долларов, составив 24,7% от общей суммы задолженности. Негарантированный долг частного сектора за тот же период вырос на 1,5% - до 5 миллиардов 708,77 миллиона долларов.

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Крупнейший кредитор по состоянию на 31 марта 2020 года - группа Всемирного банка с долей в 38,5% от валового государственного внешнего долга. За ним следует следуют Международный валютный фонд с 24,1%, Европейский инвестиционный банк - с 15,6%, Европейский банк реконструкции и развития - 5,1% и Международный фонд сельскохозяйственного развития - 3,8%.

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