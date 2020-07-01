Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров

Российская Федерация продлила еще на шесть месяцев, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдовы.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Правительство России приняло постановление о продлении до 31 декабря 2020 года срока беспошлинного ввоза ряда молдавских товаров на территорию РФ. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

"На основании моей личной договоренности, достигнутой на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным, правительство РФ 27 июня приняло Постановление о продлении до 31 декабря этого года срока беспошлинного ввоза ряда молдавских товаров на территорию России",

По словам Додона, речь идет о свежих овощах и фруктах, винограде, консервной и винодельческой продукции. Благодаря продлению льготного торгового режима наши производители и экспортеры аграрной и агропромышленной продукции сэкономят от 300 до 500 миллионов леев, что особенно важно в условиях постепенного восстановления национальной экономики от пандемического кризиса.

Как отметил президент, решение российского правительства приветствуется экономическими агентами Молдовы, а высшее руководство нашей страны выражает искреннюю благодарность российским коллегам за очередной дружественный шаг, способствующий укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

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