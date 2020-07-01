В Молдове стартуют работы по ремонту дорог: восстановят более 900 километров

Государственная программа предусматривает реабилитацию шоссейного сообщения более чем в 1200 населенных пунктах страны.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры заключило четыре контракта на выполнение работ в рамках государственной программы "Дороги 2020".

Их подписали глава Государственной дорожной администрации Вячеслав Потоп и предприниматели, которые выиграли тендер.

"Дорожные участки для ремонта были выбраны по предложению местных органов власти. На реализацию программы ремонта национальных и местных дорог в государственном бюджете на этот год выделены 1 миллиард 375 миллионов леев", - заявил Потоп.

По словам министра экономики и инфраструктуры Серджиу Райляна, четыре подписанных контракта предполагают ремонт около 240 километров, а стоимость работ составляет свыше 220 миллионов леев. Средства предусмотрены в госбюджете.

"Продолжим ремонтировать дороги в районных центрах, в селах, чтобы дороги подходили к воротам каждого домохозяйства. До ноября жители 1200 населенных пунктов получат более 900 километров хороших дорог", - заявил министр Райлян.

В рамках программы "Дороги-2020" запланировано восстановление 906 километров дорог. Протяженность сети автотрасс общего пользования в Республике Молдова составляет 10 тысяч 635 километров, в том числе 5 тысяч 857 километров национальных дорог и 3 тысячи 708 километров дорог местного и районного значения.

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При выборе участков для реабилитации приоритет отдавался секторам, обеспечивающим связь с социокультурными учреждениями и экономическими агентами, которые предоставляют услуги населению. Принимались во внимание также степень доступа от сети автомобильных дорог общего пользования к населенным пунктам, число пользователей дороги.

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