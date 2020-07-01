Кризис прошелся и по молдавской "молочке": чего ждать от 2020 года

Сложный год для молдавских производителей молочной продукции: продолжительная засуха, а затем и коронавирус внесли коррективы в работу отрасли.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Молдавские производители молочной продукции переживают непростые времена. Отрасль, которая еще до пандемии COVID-19 и спровоцированного ею экономического кризиса была далеко не в лучшем положении, и сейчас сталкивается с трудностями. О том, как на молочном секторе отразился коронавирус, о проблемах, с которыми сталкивают производители, а также о том, хватит ли жителям республики молока, в комментарии Sputnik рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

Пугающий кризис…

Производители молочной продукции встречали пандемический кризис с испугом. Довольно внушительная часть отечественной "молочки" (порядка 40%) предназначена социальным учреждениям - детсадам, школам, больницам и так далее.

"Мы боялись, куда будем сбывать/продавать переработанные молочные продукты. Ведь это, с точки зрения микробиологии, товары с очень маленькими сроками годности, а сократить объем закупки сырья невозможно", - сказала Линте.

Впрочем, по словам собеседницы, как ни странно, в первое время действия чрезвычайного положения несколько выросли заявки от торговых сетей.

"Продукция пошла в магазины. Даже объем немножко увеличился в первые недели пандемии. Так как отрасль социально значимая, потому что обеспечивает продовольственную безопасность страны, нам разрешили работать в период чрезвычайного положения", - отметила собеседница.

По ее словам, на основании общих рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и анализа рисков, профильный патронат и входящие в него предприятия разработали Протоколы по предотвращению заражения COVID-19.

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"Одна из самых больших проблем заключалась в задержке поставок вспомогательных материалов из-за границы. Мы поняли, насколько зависимы от импорта, и что надо развивать свое производство (бутылок, этикеток, ингредиентов и т.д.). К сожалению, все это генерирует дополнительные затраты. Еще и покупательская способность стремительно падает, а аппетиты сетей увеличиваются. Вот отсюда и вывод о критической ситуации в отрасли и об отсутствии каких-либо экономических мер для поддержки сектора от властей", - обратила внимание Линте.

Забытый сектор

Как рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов, помощи от государства в этот сложный период сектор не получил.

"Единственное, если это можно считать преференцией, это только то, что мы получили возможность работать в период чрезвычайного положения. Но абсолютно никакой другой поддержки не было. Даже регламент по возмещению НДС ("Положения о возмещении НДС предприятиям-плательщикам, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде"), который вышел, он никак нас не касается", - сказала Линте.

Она обратила внимание на тот факт, что за последние 30 лет отрасли практически не уделялось внимание – не было целенаправленной политики государства по развитию животноводства.

В стране есть Фонд субсидирования в сельском хозяйстве, однако, по словам Линте, воспользоваться им аграрии могут только после того, как сделают какие-то инвестиции.

"Сегодня мы говорим о пост-инвестициях, то есть, ты сделал инвестиции и получил 50%. Однако на переработку это не распространяется. Потому что в законе есть требования о том, что ты можешь получить 50% только в том случае, если перерабатываешь собственное сырье, а не местного производства. Собственное сырье на практике - это предприятия, у которых есть своя ферма по производству молока. Тем самым дискриминируются остальные фермеры и переработчики. И это странно", - сказала специалист.

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Мясная и молочная промышленность работает в Молдове на сборном сырье. Мало кто из предприятий занимается выращиванием собственного - есть в молочной отрасли одна-две компании, уточнила эксперт. Она отметила, что в мясном секторе это в принципе невозможно осуществить, потому что нужно иметь сразу несколько ферм.

"Надеемся, что сейчас изменят это в законе и переработчики тоже смогут получать 50% (было проголосовано в первом чтении)", - сказала Линте.

Кредитная линия – как поддержка сектора

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов отметила, что властям направлялось обращение, в котором указывалось, что производители нуждаются в получении денег по кредитной линии под гарантией правительства.

"Сегодня очень сложный вопрос с оценкой залога. Риски там, конечно, очень велики, поэтому нам нужна какая-то отдельная кредитная линия. Плюс мы, конечно, просили о каких-то дотациях дополнительно к литру молока. Однако это будет возможно лишь в 2021 году. И то будут субвенции на поголовье. То есть, если закупать животных, то будут дополнительные какие-то субсидии на поголовье скота", - отметила эксперт.

Производители, по ее словам, просили власти начать также переговоры с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН или с другими донорами, которые бы оказали помощь отрасли, особенно в условиях засухи осенью 2019 - начала 2020.

"Пока мы получили ответ, что кредитную линию обсуждают, но конкретных действий не видим. Боюсь, что будет поздно, потому что с каждым годом поголовье скота все меньше и меньше. А фермерские хозяйства не создаются, потому что нет возможности доступа к дешевым кредитам", - подчеркнула Линте.

Погодные аномалии

Этот год оказался сложным для отрасли и с точки зрения погодных условий. Засуха, которая длилась с осени практически до конца весны, привела фермеров в ужас.

"У нас был страх, что люди, которые не могли кормить своих животных, начнут пускать их под нож. И тогда все… Разрушить можно в течение 2-3 месяцев, а на восстановление потребуется по меньшей мере 3-5 лет. Сейчас погодные условия более-менее нормализовались", - подчеркнула Линте.

Хватит ли Молдове молока?

В кризисный период особенно заботит вопрос продовольственной безопасности. Еще в начале пандемии люди буквально "сметали" с полок магазинов гречку, муку, сахар, делая запасы впрок. Однако со скоропортящимися товарами это не пройдет. Линте отмечает, что молока не хватало и в прошлом году, и в этом ситуация не улучшилась.

"Производство молока в Молдове во многом зависит от летнего сезона. Зимой количество уменьшается, и все это потому, что животные содержатся не в авторизированных фермах, а в частном секторе возле дома. Отсюда и нерентабельность сектора - 95% сконцентрировано у населения (по 1-3 коровы). Есть дополнительные затраты на сбор молока и логистику", - сказала эксперт.

По ее словам, на данный момент Молдова обеспечивает себя "молочкой" всего лишь на 70%. Причем речь идет о кисломолочной продукции, то есть с очень коротким сроком годности.

"Благо свежие молочные продукты пользуются спросом, и покупательская способность помогает удержать на плаву сектор с этими продуктами. Но здесь минимальная рентабельность", - отметила собеседница.

Спасет ли онлайн?

С началом пандемического кризиса многие производители стали уходить в онлайн продажи.

"Крупные компании с момента начала пандемии потихонечку у себя на сайтах разместили такую рекламу. Но, думаю, это не дело для переработчика или для фермера. Торговлей должны заниматься люди, которые этому обучены. То есть, это - дополнительный персонал, плюс стоимость товара не настолько велика. Онлайн торговля, конечно, осуществляется через магазины. Потому что у наших производителей есть еще собственная сеть точек продаж, у тех, кто может себе это позволить. Через магазины это можно осуществить, но это не спасение для отрасли", - сказала Линте.

По ее словам, самый болезненный вопрос — это сырьевая база, переход от содержания животных в крестьянских маленьких хозяйствах в фермы с определенными требованиями к здоровью поголовья скота.

"Это нужно для того, чтобы была хорошая, высоко рентабельная продукция, чтобы фермерский бизнес или ведение этого бизнеса было выгодно", - заключила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 15 июля.

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