Молдавский лей "проявит характер": курс валют в Молдове на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 июля. Почти все основные игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро просядет за сутки сразу на 3 бана и разместится на отметке в 19,25 лея. Доллар уступит 2 бана и будет торговаться по 17,18 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили марш, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 2 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,241 лея, румынский лей не сдаст позиции пересчете на нацвалюту, а украинская гривна "просядет" до 0,642 лея.

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