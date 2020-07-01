23:52 01 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.64
Поиск
Молдавские леи

Молдавский лей "проявит характер": курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
160 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200701/30793645/moldavskiy-ley-proyavit-kharakter-kurs-valyut-v-moldove-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 июля. Почти все основные игроки сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Евро просядет за сутки сразу на 3 бана и разместится на отметке в 19,25 лея. Доллар уступит 2 бана и будет торговаться по 17,18 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

Лупа.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Швейцарцы сделали золотую монету ювелирной миниатюрой - видео

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили марш, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 2 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,241 лея, румынский лей не сдаст позиции  пересчете на нацвалюту, а украинская гривна "просядет" до 0,642 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лей идет в наступление: курс валют в Молдове на пятницу и выходные
Лей слабеет: курс валют в Молдове на пятницу и выходные дни
Лей: "тактический отход для перегруппировки сил" - курс валют на вторник
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги
Теги:
прогноз, НБМ, Молдова, курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
Голосование по поправкам в Конституцию России: как оно проходило в странах ближнего зарубежья.
Голосование по поправкам в Конституцию России: страны ближнего зарубежья
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться