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Доллар США.

Обменный курс на вторник: основные валюты перешли в наступление

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200702/30805369/obmenniy-kurs-na-vtornik-osnovnye-valyuty-poshli-v-nastuplenie.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 июля, и выходные.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют, кроме украинской гривны.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В мае через банки в Молдову было переведено более 134 миллионов долларов
Доллар США подорожает более, чем на четыре бана и установится на отметке в 17,2272 лея.

Евро вырастет в цене сразу на восемнадцать банов и будет торговаться в конце текущей недели по 19,4339 лея.

Украинская гривна несколько ослабнет и достигнет уровня 0,6337 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0205 молдавского платежного средства.

Российский рубль будет стоить 0,2448 в перерасчете на валюту РМ.

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Теги:
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