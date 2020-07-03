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Бизнес, иллюстративное фото.

В Молдове молодым людям помогут с развитием бизнеса - подробности

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200703/30804135/v-moldove-molodym-lyudyam-mogut-pomogayut-s-razvitiem-biznesa-podrobnosti.html

Для того, чтобы остановить отток населения из страны и помочь молодым и предприимчивым гражданам работать дома, принося пользу национальной экономике, в Минфине разработали программу помощи бизнесу и тем, кто связывает свое будущее с родиной.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Порядка 217 бизнесменов из Молдовы воспользовались программой "Возможность кредитования молодых людей", которую запустило Министерство финансов страны. Она направлена на поддержание предпринимателей, начинающих свое дело.

За неполный год Минфин выделил молодым бизнесменам в республике в виде льготных кредитов более 135 миллионов леев. Лишь за первое полугодие 2020-го  была оказана поддержка в финансировании 70 проектов. Инвестиции государства в развитие предпринимательства за этот период составили 40 миллионов 880 тысяч леев. 

Государственное финансирование распространилось на все районы страны, а воспользоваться им мог каждый начинающий предприниматель, но лишь с одной оговоркой - ее участнику должно быть от 18 до 35 лет, и он должен владеть долей от 75 процентов и выше уставного капитала.

Международный валютный фонд
© AFP 2020 / MANDEL NGAN
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Сейчас государственный резерв кредитования молодых бизнесменов освоен начинающими предпринимателями лишь на 40 процентов, поскольку общая сумма субвенций в этот  перспективный сектор экономики в 2020-м году превышает 100 миллионов леев. Максимальная сумма кредита для бизнесмена в категории "до 35 лет" составляет ровно полтора миллиона леев.

Годовая сумма выплаты по процентной ставке составляет 6,5%, но и здесь есть одно "но". Предприниматель должен взять на себя ответственность за реинвестирование заработанных средств в дальнейшее развитие собственного дела.

В Минфине признали такие меры способом для стимулирования развития национальной экономики, создания новых рабочих мест, приостановления оттока капитала из Молдовы.

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Теги:
деньги, помощь, молодежь, развитие, бизнес


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