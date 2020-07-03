Парадокс или закономерность: когда вкладчики теряют деньги - ответ эксперта

Экономист Вячеслав Ионицэ уверен, что банки Молдовы должны больше способствовать тому, чтобы граждане размещали деньги на депозитах под проценты.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Банковские депозиты в Молдове продолжают расти и в мае 2020 года их сумма превысила 70 миллиардов леев, но их качество неуклонно снижается. Такое мнение высказал экономист Вячеслав Ионицэ.

Большие, но бесполезные средства

По его словам, из 70,4 миллиарда леев только 45% или 32 миллиарда леев являются срочными депозитами, за которые банки платят обычные проценты и могут без проблем использовать для кредитования экономики.

Ионицэ отметил, что оставшиеся 55%, рекордный показатель, — это депозиты молдавских граждан и экономических агентов, по которым не выплачиваются проценты или же выплачиваются, но намного ниже, чем могло бы быть.

"Эти деньги являются практически балластом в банковской системе, банки имеют эти деньги на своих счетах, но они не могут использовать их для предоставления долгосрочных кредитов", - считает экономист.

По мнению специалиста, это одна из главных причин, которая объясняет, почему до сих пор в банковской системе нашей страны есть избыток в денежных средствах порядка в 29 миллиардов. Эти деньги лежат на банковских счетах, но они практически бесполезны.

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Ионицэ подчеркнул, что за последние 5 лет количество денег на депозитах выросло до 20 миллиардов леев, однако, эти цифры, в основном, за счет подобных депозитов. Что касается срочных депозитов, то там на протяжении последних лет не наблюдается роста.

Таким образом, как уточнил экономист, ежегодные потери всех этих обладателей депозитов составляет более 940 миллионов леев. Из них 460 приходятся на физических лиц. Причем, как отметил Ионицэ, наибольшие потери несут те граждане, кто держит деньги в леях.

Почему выбирают именно такие депозиты

Ионицэ полагает, что такая ситуация сложилась по нескольким причинам: слабое финансовое образование граждан и невнимательность администрации банков, недоверие к банковской системе и страх, повсеместное использование банковских карт.

"Большинство людей получают зарплату на карту. Затем эти деньги они не снимают сразу, как несколько лет назад, и эти средства даже не переводит в депозит. По сути банки стали кошельком наших граждан, где постоянно есть 5-7 миллиардов на счетах", - заявил Ионицэ.

Он пояснил, что эти деньги не приносят дохода ни самим их хозяевам, нет от них пользы и банкам, однако, все эти деньги специалисты регулярно видят в статистике Национального банка Молдовы (НБМ).

Эксперт уверен, что о качестве депозитов должно серьезно задуматься именно руководство НБМ и других коммерческих банков, поскольку 55% - это очень высокий показатель даже для Молдовы.

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