Глава Минэкономики рассказал, когда будет готов газопровод Унгены-Кишинев

Все идет по плану, через несколько недель на объекте завершатся последние технические работы и его можно будет сдавать.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Газопровод Унгены-Кишинев будет готов к 1 августа. Такое заявление сделал глава Минэкономики Молдовы Сергей Райлян на заседании правительства в пятницу.

"Вчера состоялась встреча с главой Transgaz. Через несколько недель завершатся последние технические работы на газопроводе. К 1 августа газопровод будет готов", - сказал министр.

Покроет ли газопровод нужды Молдовы

Глава "Молдовагаз" в интервью радиостудии Sputnik ранее заявлял, что строительство газопровода Унгены-Кишинев будет завершено этим летом, однако покрыть все объемы потребления республики за счет этой ветки не удастся - нужны инвестиции в газовую инфраструктуру Румынии.

"По нашей территории линейная часть будет завершена согласно срокам, которые мы слышим. Думаю, что они успеют. Как минимум в июле-августе он будет сдан в эксплуатацию и протестирован. Не вижу здесь проблем. Проблема в другом – по румынской стороне есть несколько этапов, которые должны быть завершены", - сказал Чебан.

По его словам, на территории страны-соседки нужно построить две компрессорные станции и модернизировать один газопровод. Для этого, как пояснил собеседник, требуются капиталовложения в эти объекты.

Через какие села проходит газопровод Унгены-Кишинев>>>

"Не знаю, сколько займут времени инвестиции в румынскую газотранспортную систему. Чтобы подать нам необходимое давление, нужны компрессорные станции на территории Румынии и увеличение диаметра газопровода на участке Онешты - Яссы. Для этого требуются инвестиции. Поэтому на данном этапе какой-то объем (подачи газа) будет, но он не покроет объем потребления даже по правому берегу (Днестра). Это однозначно", - подчеркнул глава "Молдовагаз".

Однако, отметил собеседник, как элемент энергетической безопасности для Молдовы важно иметь альтернативный газопровод и использовать его возможности.

Затянувшаяся стройка

Работы на семи участках, связанных с этим объектом, ведутся с начала 2019 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро. Процесс сдачи в эксплуатацию этого объекта несколько раз переносился.

Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год (свыше 4 миллионов кубометров в сутки, при потребности около 15,5 миллионов).

Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы-Унгены. Данная магистраль подачи соединяет Молдову и западную страну-соседку. Газопроводом управляло специально созданное несколько лет назад госпредприятие Vestmoldtransgaz, которое весной 2018 года приватизировала румынская компания Transgaz. Ранее сообщалось, что через ветку Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

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