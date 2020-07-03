Что задумали евро и доллар: курс валют на несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 6 июля.

Большинство основных игроков несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

К примеру, евро просядет на 5 банов и разместится на отметке в 19,3895 лея.

Доллар окажется в плюсе на 4 бана и будет торговаться по 17,2619 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" подорожал на примерно 40 банов, а евро - примерно на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар опустился на 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус больше, чем на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов.

Что касается остальных валют, то 6 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,2426 лея, а румынский лей сдаст позиции до 4,0083 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна немного подорожает - до 0,6355 лея.

В субботу и воскресенье, 4-5 июля, евро продается по 19,4339 лея, доллар - по 17,2272 лея, российский рубль - по 0,2448 лея, украинская гривна - по 0,6337 лея, а румынский лей - по 4,0205 в переводе на национальное платежное средство республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova