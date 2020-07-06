Курс на вторник: доллар и евро наступают на лей

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 7 июля.

Согласно опубликованным данным, молдавский лей несколько потеряет в весе на фоне роста в цене всех основных валют, кроме российского рубля.

Доллар США подорожает на пять банов и установится на отметке в 17,3147 лея.

Евро вырастет в цене сразу на шестнадцать банов и будет торговаться по 19,5560 лея.

Украинская гривна несколько укрепится и достигнет уровня 0,6401 лея.

Румынский лей подорожает до соотношения один к 4,0429 молдавского лея.

Российский рубль будет стоить 0,2408 в перерасчете на валюту РМ.

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