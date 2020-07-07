Какими полномочиями будет наделена государственная налоговая служба

У государственной налоговой службы появится право на возбуждение уголовных дел в области экономических преступлений.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Правительство направило парламенту проект закона о внесении поправок в Налоговый кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают расширение полномочий государственной налоговой службы.

Таким образом, служба будет уполномочена возбуждать уголовные дела и вести уголовные преследования. Учреждение займется расследованием следующей категорией преступлений: незаконный бизнес, нелегальное занятие финансовой деятельностью, псевдопредпринимательство, уклонение юрлиц и физлиц от уплаты налогов, хранение подакцизных товаров без маркировок, незаконное изготовление акцизных марок, сокрытие заложенного имущества, умышленное банкротство, фиктивное банкротство, подлог бухгалтерских документов.

"Соответствующие поправки обусловлены тем фактом, что констатирующие субъекты МВД задействованы в мероприятиях, которые не характерны полиции", - гласит текст пояснительной записки.

Согласно документу, наделение службы соответствующими полномочиями приведет к уменьшению доли теневой экономики, увеличению поступлений в государственный бюджет, улучшению бизнес климата, частичное перераспределение ресурсов МВД и т.д.

Авторы законопроекта подчеркивают, что внедрение проекта не потребует дополнительных затрат, а реструктуризация учреждения будет выполнена за счет бюджета налоговой службы.

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