Власти Молдовы выделили средства на развитие сельской местности

Молдавские власти намерены уделять особое внимание изменениям в сельской местности в стране. Для этих целей одобрили 69 проектов, которые, в частности, предусматривают развитие инфраструктуры в селах.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Более 58 миллионов леев из госбюджета направят на реализацию 69 проектов по улучшению и развитию инфраструктуры, диверсификации экономики и развитию сел. Об этом сообщили в Агентстве по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства.

Госсекретарь, ответственный за политику регионального и сельского развития Дорин Андрос, заявил, что планируется реализовать инициативы, которые ранее выбрали на основе конкурса, прошедшего с 17 февраля по 20 мая этого года.

"Всего было рассмотрено 103 заявки на общую сумму в 160 миллионов леев. Победители должны в течение 60 рабочих дней предоставить документы, подтверждающие возможность совместного финансирования. Это послужит основанием для подписания договора о предоставлении субсидии заранее, иначе они не получат грант", - пояснил Андрос.

Так, планируется выделить средства на проекты:

20 касаются улучшения и развития сельской инфраструктуры (29 миллионов леев); © AP Photo / Jens Meyer Что ожидает сельское хозяйство Молдовы в ближайшем будущем

48 проектов по реконструкции (28 миллионов леев);

оставшиеся - по диверсификации сельской экономики за счет несельскохозяйственной деятельности (0,5 миллиона леев).

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Андрос уточнил, что гранты получат местные власти, поскольку они и являются авторами представленных проектов. При реализации инициатив размер субсидии, предоставленной государством, составит 80% от стоимости приемлемых инвестиций. Для проектов по диверсификации экономики сел размер субсидии - 50%.

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