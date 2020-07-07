Недобор в бюджет: в Приднестровье определяли источники погашения дефицита

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл – Sputnik. В Приднестровье заметно "просевший" экспорт привел к сокращению налоговых поступлений в госказну. При этом серьезно выросли внеплановые траты. Вопросы того, как подкорректировать бюджет в связи с дополнительными расходами, обсуждали на рабочей встрече представители исполнительной и законодательной под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
"Дополнительные расходы связаны с борьбой с коронавирусом, а также поддержкой бизнеса и населения в период действия ограничительно-карантинных мер", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.
"Тем не менее необеспеченный дефицит, даже после приостановки действия ряда программ и отложенной реализации некоторых проектов, сохраняется. Его размер – 21 миллион. Кроме того, необходимы средства на финансирование мероприятий по профилактике паводковых проявлений и ликвидации их последствий", - отмечали на заседании.
Исполнительная власть предлагает сформировать мобилизационный финансовый резерв в размере 50 миллионов рублей.
"По объективным причинам на следующий год переносится строительство, ремонт, реконструкция на ряде объектов, включенных в программу Фонда капитальных вложений. Речь идет в основном о тех из них, где работы не были начаты. Соответственно, пока не выделяются средства и на техническое переоснащение данных объектов", - пояснили на встрече.
Повременить придется с обновлением пищеблоков в некоторых образовательных учреждениях. Однако программы обеспечения соцучреждений системами пожарной безопасности продолжат финансировать. В обязательном порядке также будут оборудованы в 2020 году тираспольская поликлиника №5 и бендерская №2 (работы там находятся на завершающей стадии), а также новая рыбницкая CОVID-лаборатория.
"Отложенное на время финансирование приобретения техники для иных учреждений не нанесет серьезного урона качеству оказания медицинских услуг населению", - заверила руководитель Минздрава Кристина Албул.
Подход к корректировке бюджета участники совещания назвали консервативным без неоправданного оптимизма.
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