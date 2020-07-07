Недобор в бюджет: в Приднестровье определяли источники погашения дефицита

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь приднестровцев и сказалась на экономической ситуации в Приднестровском регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл – Sputnik. В Приднестровье заметно "просевший" экспорт привел к сокращению налоговых поступлений в госказну. При этом серьезно выросли внеплановые траты. Вопросы того, как подкорректировать бюджет в связи с дополнительными расходами, обсуждали на рабочей встрече представители исполнительной и законодательной под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Дополнительные расходы связаны с борьбой с коронавирусом, а также поддержкой бизнеса и населения в период действия ограничительно-карантинных мер", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Изначальные расчеты финансовых потерь 2020 года указывали на 416 миллионов выпадающих доходов. Перерасчет, основанный на текущих данных, демонстрирующих некую восстановительную динамику, сократил эту сумму на более чем 90 миллионов приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Тем не менее необеспеченный дефицит, даже после приостановки действия ряда программ и отложенной реализации некоторых проектов, сохраняется. Его размер – 21 миллион. Кроме того, необходимы средства на финансирование мероприятий по профилактике паводковых проявлений и ликвидации их последствий", - отмечали на заседании.

Исполнительная власть предлагает сформировать мобилизационный финансовый резерв в размере 50 миллионов рублей.

"По объективным причинам на следующий год переносится строительство, ремонт, реконструкция на ряде объектов, включенных в программу Фонда капитальных вложений. Речь идет в основном о тех из них, где работы не были начаты. Соответственно, пока не выделяются средства и на техническое переоснащение данных объектов", - пояснили на встрече.

Повременить придется с обновлением пищеблоков в некоторых образовательных учреждениях. Однако программы обеспечения соцучреждений системами пожарной безопасности продолжат финансировать. В обязательном порядке также будут оборудованы в 2020 году тираспольская поликлиника №5 и бендерская №2 (работы там находятся на завершающей стадии), а также новая рыбницкая CОVID-лаборатория.

"Отложенное на время финансирование приобретения техники для иных учреждений не нанесет серьезного урона качеству оказания медицинских услуг населению", - заверила руководитель Минздрава Кристина Албул.

Подход к корректировке бюджета участники совещания назвали консервативным без неоправданного оптимизма.

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